Ascotrade e Piave Servizi: inaugurato il nuovo ufficio di Roncade

A partire da venerdì 7 giugno, l'ufficio Piave Servizi di Roncade diverrà uno sportello multiservizi, grazie alla presenza di un nuovo corner Ascotrade per la gestione delle forniture di gas ed energia elettrica.

«Con questa nuova collaborazione – spiega il presidente Ascotrade, Stefano Busolin - offriamo anche ai nostri clienti di Roncade la possibilità di gestire le proprie forniture di gas, energia elettrica ed acqua in un unico luogo. Un servizio reso possibile grazie alla volontà delle due aziende di essere sempre più efficienti nei confronti dei cittadini, semplificando la vita dei nostri clienti e dimostrando come sia possibile, anche per attività commerciali, ottimizzare costi e risorse interne per rispondere con tempestività alle esigenze della clientela». «Da soli si va più veloce, insieme più lontano: non c’è motto migliore per descrivere questa sinergia – afferma il Presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet – che ha una valenza strategica fondamentale perché crea una squadra di utilities lungimiranti, da sempre al servizio del territorio e della comunità. Quella che prende il via oggi è una collaborazione fortemente voluta da Piave Servizi, perché allo sforzo di rendere efficiente la gestione delle risorse, che già registra un abbassamento della tariffa del 12% nel biennio 2018-2019, unisce l’obiettivo di semplificare il rapporto con i cittadini. Ad esempio, le persone avranno la possibilità di gestire procedure quali un cambio di intestazione delle bollette, contestualmente in un unico ufficio». Presso l'ufficio Piave Servizi di Roncade sarà dunque possibile gestire anche i contratti Ascotrade per la fornitura di gas ed energia elettrica grazie alla presenza del personale dell'azienda di Pieve di Soligo, appositamente formato per questa iniziativa. Il nuovo servizio inizierà il 7 giugno e sarà attivo nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. Lo sportello di Roncade va così ad aggiungersi agli altri 5 uffici Ascotrade multiservizi, già presenti nella provincia di Treviso, condivisi con Piave Servizi, Savno e Ats. Un modello di collaborazione, quello avviato da Ascotrade, che rappresenta una nuova frontiera nella gestione dei servizi al cittadino.