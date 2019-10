Il "Bistrot 1882" al "Panorama" di Villorba resterà aperto anche alla sera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Conosciuto da sempre come Caffè Vergnano, il ristorante situato al centro commerciale Panorama di Villorba cambia identità. Da ora diventa Bistrot 1882, Bistrot Contemporaneo, con un nuovo stile e un menù gourmet ancora più vario e ricercato. La novità è l’apertura serale, da qui il pay off che lo sta accompagnando in tutta la campagna pubblicitaria: “il meglio di giorno anche la sera”. L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 25 ottobre dalle ore 19. La continua ricerca di nuovi abbinamenti e ingredienti di qualità sono la costante che rendono Bistrot 1882 apprezzato da chi cerca piatti gustosi e genuini. La professionalità e la cortesia dello staff garantisce ogni giorno un’atmosfera accogliente e familiare che fa sentire il cliente come a casa propria. Un servizio impeccabile che viene apprezzato anche da aziende che organizzano pranzi e cene di lavoro in una locazione strategica di passaggio, favorita da un ampio parcheggio. Bistrot 1882 punta inoltre sulla tecnologia creando l’app Guten 1882 con la quale è possibile consultare quotidianamente il menù e scoprire i vantaggi. Grande attenzione è data alle materie prime, rispettando la stagionalità dei prodotti e garantendo un’offerta sempre diversa per tutti i gusti. L’app Guten1882 permette inoltre di accumulare per ogni consumazione punti che poi potrai usare sempre presso il ristorante. Bistrot 1882 è la proposta gastronomica che mancava alle tue serate. Da lunedì a mercoledì orario continuato dalle 7:30 alle 24:00 e da giovedì a domenica orario continuato dalle 7:30 alle 01:00. Per prenotazioni contattare il numero 0422633806.