La carrozzeria dei fratelli Marini festeggia 50 anni di attività

Il 2019 sarà di sicuro un anno da ricordare per la carrozzeria fratelli Marini di Cornuda che, in questi giorni, si prepara a festeggiare i suoi primi 50 anni di attività. Fondata mezzo secolo fa da Luciano Marini, ad oggi la carrozzeria è diventata un punto di riferimento nel territorio locale per le sue idee brillanti e la volontà imprenditoriale dei figli Fabio e Riccardo che, nel 2007 con il passaggio del testimone, hanno deciso di qualificare la propria attività dedicandosi non solo ad interventi di carrozzeria di routine, ma anche al restauro di prodotti di nicchia come le auto e moto d’epoca seguendo al meglio la tradizione di famiglia e rispettando l’originalità del veicolo.

Le idee dei due soci, da sempre amanti sia delle auto sportive che delle auto d’epoca, permettono di unire competenze tecniche alla passione consentendo alla carrozzeria di diventare nel corso degli anni una delle aziende leader nel proprio settore. I festeggiamenti per i 50 anni della carrozzeria sono solo “un trampolino di lancio” visto che nella visione di Fabio e Riccardo c’è in programma un ulteriore sviluppo della stessa carrozzeria. Una bella scommessa che ha portato i fratelli di Cornuda a celebrare questo anniversario importante regalandosi la registrazione dei propri marchi “CM” e “Carmarini” in vista di progetti futuri e a lungo termine. Carmarini è la passione per lo stile che solo chi sceglie di muoversi su quattro ruote puo’ avere.