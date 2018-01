La trevigiana Dba Progetti vince la gara per la progettazione del Passante di Genova

VILLORBA La società Spea engineering, impegnata nella progettazione esecutiva del complesso Passante di Genova, ha affidato nelle scorse ore, con un'ambita procedura di gara, a DBA Progetti l’incarico di assistenza specialistica per la progettazione esecutiva degli impianti relativi alla Gronda di Ponente.

L’opera complessiva prevede un arco temporale che va dal 2019 al 2030 per una nuova tratta autostradale a due corsie più emergenza per ogni senso di marcia. Tale nuova infrastruttura si svilupperà per l'89% in galleria e prevede la realizzazione di un moderno viadotto. L’importo complessivo stimato dell’opera è di 4,5 miliardi di euro di cui circa 300-350 milioni di euro per gli impianti. L’incarico di supporto alla progettazione di Spea è stato assegnato a DBA Progetti per un importo indicativo di 500 mila euro. “L’assistenza alla progettazione per la maggiore società di engineering per le infrastrutture stradali italiane rafforza la nostra presenza nel settore Transport & Logistics”, ha detto Stefano De Bettin, amministratore delegato di DBA Progetti, “e conferma la stima di Spea anche a seguito della recente collaborazione nella realizzazione della Variante di Valico sull’Appennino tra Bologna e Firenze, sull’A1 Milano-Napoli”. In quel caso, oltre alla assistenza specialistica per la progettazione esecutiva degli impianti, DBA Progetti aveva svolto attività di assistenza alla direzione lavori per gli impianti. Per la Gronda di Ponente saranno distribuiti sul territorio non meno di trenta cantieri, destinati a crescere. Si aprono, dunque, potenziali scenari di ulteriori sviluppi nel coinvolgimento di DBA Progetti nella gestione di cantiere nei lavori per la Gronda di Ponente.