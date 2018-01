E' trevigiano e lavora per Benetton il miglior "giovane manager" del Nordest

TREVISO Fra i dieci migliori manager Under 44 del Nordest c’è anche un trevigiano. È Matteo Ortolina, International Business Director di Benetton Group, che ha ricevuto lo scorso 15 gennaio a Pordenone il “Premio Giovane Manager” indetto da Federmanager.

Classe 1978, di origine trentine e con un passato di sport agonistico a livello giovanile nel nuoto e nella pallavolo con ottimi risultati, Matteo è stato scelto dopo una selezione nazionale fra 1600 giovani manager iscritti alla federazione dei dirigenti italiani, sulla base delle informazioni pubbliche dei candidati e delle segnalazioni ricevute da tutti gli iscritti a Federmanager, ed il prossimo 11 e 12 marzo a Mestre parteciperà alla finale nazionale, in occasione del Meeting Nazionale Giovani. Il riconoscimento, di cui questa è la prima edizione, premia i giovani manager di non più di 43 anni che si siano distinti per percorso di studio, carriera, anzianità nel ruolo, meriti professionali e una particolare motivazione allegata alla presentazione della candidatura. Inoltre, ai candidati, era richiesto di segnalare tre consigli per i top manager del futuro. “Non scendere mai a compromessi con l’etica”, “non dimenticare mai la big picture” e “mettere la squadra prima di tutto”, le scelte di Matteo Ortolina e in particolare quest’ultima riflette anche il suo eccellente passato sportivo, con sei titoli giovanili nazionali nel nuoto e due titoli nazionali di pallavolo under 20 con la Sisley. “L’attività sportiva – racconta – mi ha insegnato molto. Nel nuoto lo spirito di sacrificio ed il doversi sempre confrontare con la pressione della performance, e nella pallavolo lo spirito di squadra e l’importanza del gruppo. Entrambe qualità che mi sono poi servite moltissimo anche nella mia carriera lavorativa”. Carriera che per Matteo è iniziata prima a Calzedonia, dove ha ricoperto per sette anni diversi incarichi tra cui quello di country manager per il mercato ungherese e quello di responsabile sviluppo per il tutto mercato europeo, per approdare poi nel 2013 a Benetton, che l’ha voluto per rilanciare il brand di intimo Undercolors. Dal 2016 nell’azienda trevigiana occupa il ruolo di direttore commerciale della Region Europe.