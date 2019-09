Chromatica live - laboratorio pop/rock

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 29 settembre, presso le sale dell'Associazione Musicale Take the sound, in Via Taliercio 19a a Zero Branco, si svolgeranno le audizioni per la selezione di batteristi, chitarristi, tastieristi, bassisti e sezione d'archi per formare una vera e propria band pop/rock che affronterà un percorso formativo volto all'acquisizione di competenze legate alla gestione di un evento interamente "live". L'iniziativa è stata voluta dall'Associazione Culturale Chromatica che ha sede da diversi anni nel Comune di Zero Branco. Responsabile del Corso è il M° Marco Orlando.

Il corso "Chromatica Live" ha come intento la formazione di una band pop/rock accompagnata da una sezione d’archi, al fine di creare un progetto unico nel suo genere a livello scolastico. Verranno affrontati contenuti come gli arrangiamenti musicali, l’ascolto all’interno di una band, la gestione di un concerto live, facendo in tal modo crescere la formazione personale e la preparazione musicale di ognuno. Verranno trattati brani internazionali di vario genere (Queen, Guns N’Roses, Michael Jackson, Pink Floyd, Coldplay, Lady Gaga, Elisa e molti altri). Il Percorso prevede 16 lezioni in cui verranno impartiti insegnamenti di tecnica musicale di insieme, ascolto collettivo, gestione del palcoscenico, e si concluderà con un concerto interamente live in cui i Corsisti eseguiranno i brani oggetto di studio, presso il teatro "G. Comisso" di Zero Branco. termine ultimo per partecipare alle selezioni e audizioni è il 22 settembre. Per info e iscrizioni: info@chromaticamente.com, oppure 320.9370607

