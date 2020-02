In libreria "Il ragazzo di nebbia" dello scrittore trevigiano Alberto Mazzega

Un giovane ragazzo, di una delle famiglie più note del luogo, scompare misteriosamente. I fatti si svolgono in una tranquilla cittadina, Conegliano, 'La perla del Veneto', e si snoda poi in giro per l'Europa. Quella che poteva sembrare una fuga d'amore si rivelerà il frutto di un torbido incidente del passato. Il protagonista, un giovane investigatore, si dovrà scontrare con silenzi e pregiudizi propri della 'gente bene' del luogo. Il romanzo ha ricevuto numerosi riconoscimenti e si è classificato al primo posto del concorso letterario “Memorial Vallavanti Rondoni - 2017” di Caorso.

L'AUTORE Alberto Mazzega, nato a Venezia nel '53, vive in provincia di Treviso, a Sarmede, la città delle fiabe, con la moglie Francesca e le loro tre figlie. Ha pubblicato "L'amicizia" (Prospettiva Editrice), "Enoch I° e II°" (Caosfera Editrice), "I Fratelli Projetti" (Biblioteka Editrice). Si è classificato I° al concorso internazionale Argenpik, I°, II° e IV° al concorso di Caorso e III° al concorso internazionale di Aosta. Con "Il ragazzo di nebbia" è stato finalista e quarto classificato al Premio Letterario Internazionale "Autori Italiani" ediz. 2019.