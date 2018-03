La 6^ edizione del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy arriva in Veneto

SILEA I più bei film di montagna del mondo arrivano in Veneto: Banff Mountain Film Festival World Tour, che dal 2013 porta in Italia i migliori film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), sarà a Treviso, Padova, Vicenza e Verona, a partire dal 16 marzo. Dedicato agli appassionati di montagna e di outdoor, un pubblico in continua crescita in Italia e non solo, il festival prevede quest’anno 29 tappe in 27 città, con un tour che attraversa tutto lo stivale da Nord a Sud.

Nel corso di ogni serata sarà possibile assistere alla proiezione di una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi, dove la natura incontaminata è protagonista, insieme alle imprese di atleti ed esploratori alla continua ricerca di emozioni e divertimento. Il festival vuole così stimolare le persone a risvegliare la propria voglia di avventura, a nutrire la propria creatività e a riscoprire gli ambienti più selvaggi del pianeta, siano essi dietro casa o nei luoghi più remoti.

Tra i film in programma ricordiamo The Frozen Road – riconosciuto a Banff con una “Special Jury Mention” – che racconta un viaggio in bicicletta in solitaria, dal Nord del Canada fino al mar glaciale artico, un’avventura anche interiore tra temperature da brivido e enormi spazi vuoti. Safety Third, è invece un omaggio a Brad Godbright, climber di molto talento e poca fama, alle prese con il tipo di arrampicata più pericolosa e spettacolare: il free solo. L’area tra Alaska, British Columbia e Yukon è l’ultima frontiera dello sci e dello snowboard: Tsirku racconta il viaggio degli sciatori Sam Anthamatten, Hadley Hammer e dello snowboarder Ralph Backstrom alla ricerca delle linee più spettacolari sulla Corrugated, tra Alaska e Canada, sfidando la forza di gravità.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso di ogni serata è disponibile sul sito al link http://www.banff.it/video-category/film-2018/. I biglietti sono in vendita online sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy al prezzo di 15€ (più diritti di prevendita), presso i punti vendita Vivaticket oppure telefonando al call center 892234.

I biglietti sono in vendita anche:

A Treviso presso: Sportler Climbing Center DoloMeeting

A Padova presso il Cinema MPX Pio X

A Verona presso la Libreria Gulliver Travel Books

Banff Mountain Film Festival World Tour Italy. Le date in Veneto:

16 marzo – Treviso – The Space Silea

19 marzo – Padova – Cinema MPX - Pio X

20 marzo – Vicenza – Cinema Patronato Leone XIII

21 marzo – Verona – Cinema KappaDue