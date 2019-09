Torna "Calici in Pescheria": Treviso festeggia l’autunno in grande stile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Marca torna a brillare con un ricco calendario di eventi disseminati in tutti gli angoli della provincia, per intrattenere cittadini e turisti durante tutta la stagione autunnale. Il terzo weekend di settembre il cuore della città di Treviso sarà scenario di festa ed eccellenze: Calici in Pescheria trasformerà il tradizionale mercato del pesce in un insolito ristorante en plein air dove poter godere di ottimo cibo, selezione di birre e vini, musica e dj set proprio nel cuore pulsante della città.

L’evento inizierà nel tardo pomeriggio di sabato 21 settembre (dalle 18:30 a mezzanotte circa) e si prolungherà nell’intera giornata di domenica 22 settembre (dalle ore 12 alle 22). A rendere la festa ancora più vivace, un intenso dj set che accompagnerà le due serate dall’aperitivo fino al dopo cena: sabato Creso si alternerà a Benny Rou in un ricercato back to back dance/ house, mentre domenica il duo The Pitch proporrà un sound pop/ funky, per far ballare gli ospiti della magnifica Isola. Promossa dall’associazione del prosecco Superiore Prowine, l’iniziativa volta ormai alla sua terza edizione, attira sempre più visitatori grazie alla sua attitudine all’eccellenza enogastronomica e al divertimento. I menù saranno affidati alla storica Pescheria e Gastronomia Delfino, della Famiglia Magnaguagno, e La Proseccheria dell’Oste, capitanata da Paolo Lai, che spazieranno tra piatti tipici e specialità di pesce rivisitate in versione gourmet, ricchi taglieri di affettati, selezioni di formaggi, proposte vegetariane, il tutto accompagnato da birre artigianali, vini delle migliori cantine locali e non. Treviso si conferma punto di riferimento della movida e della cultura: mostre, concerti, mercatini, spettacoli illumineranno la Marca nelle prossime settimane dando risalto a produttori, attività commerciali e associazioni del nostro territorio. L’obiettivo di tali iniziative è proprio quello di promuovere le realtà locali, offrendo ai cittadini piacevoli intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età, senza dimenticare l’attrazione di sempre più turisti nell’incantevole provincia veneta.

Organizzazione: Prowine https://www.proseccoaicarraresi.it/ Collaboratori: Delfino Snc, La Proseccheria dell'Oste Partner: Ristorante Al Corder, Ferrowine e Balan.

