I marchi del made in Italy celebrano i 150 anni di Carpenè Malvolti

I marchi longevi del Made in Italy iscritti alla Uisi - Unione imprese storiche italiane si ritroveranno venerdì 12 ottobre a Conegliano per celebrare una ricorrenza importante: i 150 anni del proprio associato Carpenè Malvolti, l’impresa fondata nel 1868 che ha dato i natali al Prosecco. L’incontro d’autunno 2018 promosso dall'unione imprese storiche italiane (che abbraccia 48 imprese ultracentenarie appartenenti a otto regioni d’Italia) vuole ribadire un valore forte della longevità imprenditoriale: il legame con il territorio di nascita e di appartenenza, che nel caso di Carpenè Malvolti 1868 si è da sempre concretizzato nelle attenzioni speciali che l’azienda veneta ha rivolto non solo alla produzione ma anche alla cultura, alla formazione e alla vita sociale di Conegliano.

La giornata di venerdì 12 ottobre si aprirà alle ore 11 proprio con un incontro sul tema “Cultura e territorio nelle Imprese Storiche venete” che si terrà presso l’aula magna della scuola enologica "G.B. Cerletti" (istituita con Regio Decreto di Vittorio Emanuele II il 9 luglio 1876, alla cui realizzazione contribuì in maniera decisiva Antonio Carpenè). All’incontro, moderato da Claudio Baccarani (Osservatorio scientifico culturale dell'unione imprese storiche italiane), interverranno come relatori Christine Mauracher (direttrice del master in cultura del cibo e vino all’università Ca’ Foscari) che presenterà il libro “Cà Foscari e Carpenè Malvolti – Il Risorgimento dell’economia nel Veneto dell’Ottocento” e Deborah Gelisi, che racconterà le Generazioni Carpenè. Porteranno le proprie testimonianze altri due rappresentanti di imprese ultracentenarie associate alla UISI Unione Imprese Storiche Italiane: Jacopo Poli (Poli Distillerie 1898 di Schiavon) e Giovanni Cecchetto (Ceramica Cecchetto 1828 di Nove). Seguirà quindi una visita alla Scuola Enologica "G.B. Cerletti" e al museo Manzoni. A seguire gli associati dell'unione imprese storiche italiane saranno ospiti nella sede storica di Carpenè Malvolti 1868, la più antica casa spumantistica italiana a conduzione familiare, nata dal desiderio di Antonio Carpenè - illustre scienziato, chimico e ricercatore – di spumantizzare e distillare vini con le uve provenienti dal territorio trevigiano. Un sogno divenuto una «missione», ormai giunta alla sesta generazione.