Coin porta il marchio "Amedeo D." all'interno del suo store in centro a Treviso

TREVISO Il department store Coin di Treviso in Corso del Popolo ospiterà da sabato 4 Marzo Amedeo D., iconica insegna storica milanese sinonimo di "Urban Street Fashion". Nei 250 mq al primo piano del punto vendita cittadino, un pubblico dinamico, attento, giovane potrà trovare risposta al proprio desiderio di novità, ambizione di globalità, attualità e tendenza grazie alle proposte uomo, donna e bambino. Lo spazio si caratterizza per un mix di luci, colori, musica, studiati nei minimi dettagli per creare un’atmosfera coinvolgente grazie anche ad uno staff motivato e in sintonia con il target di riferimento.

Un’ampia selezione di marchi nazionali e internazionali, tra cui Carhartt, Cheap Monday, Element, Kelto, Levi’s, Obey, Volcom, Adidas, Converse, New Balance, Nike, Vans, Eastpak, Herschel, The North Face, Diadora, Iuter, Scotch&Soda, Reebok, Franklin&Marshall, si presenteranno in una vasta serie di proposte di abbigliamento, calzature e accessori. Filo conduttore l’innovazione, gli ultimi trend e la ricerca costante di brand emergenti e in grado di cogliere sempre lo spirito del tempo. Amedeo D. approda così per la prima volta in Veneto, dopo l’esordio nei Coin di Milano 5 Giornate, Bergamo, Brescia e Roma San Giovanni, proponendosi con un mood anni ’80, in un’ambientazione dal gusto vintage legata al mondo dei videogames.