Come bruciare dalle 500 alle 1000 calorie in una sola lezione: scopriamo la Zumba

TREVISO Giovedì 9 marzo, dalle 18, presso la palestra di viale Europa 20 a Treviso, si terrà l'open day dell'associazione sportiva trevigiana "Sport & Dance", unica realtà della Marca specializzata in corsi di Zumba Fitness.

Dal 2012 l'associazione propone corsi per tutte le età e per tutte le capacità. Ogni martedì e giovedì: dalle 18 primo livello per tutti, dalle 19 secondo livello per tutti, dalle 20 per ballare tutte le novità che senti alla radio. Dalle 18 per i bimbi dai 6 agli 11 anni c'è "Zumba kids": mentre le mamme lavorano il sala grande i bimbi si divertono in contemporanea in sala piccola. I corsi sono tenuti da istruttori della rete ZIN, Zumba Instructor Network, che con professionalità, energia e vitalità non solo allenano ma animano con passione le lezioni. Dal 2016 "Sport & Dance" fa parte della rete trevigiana per l’attività fisica: "Lasciamo il segno", in collaborazione con l'Ulss 2.