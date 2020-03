Giovanni Allevi: annunciata la nuova data per il concerto al Teatro Del Monaco

Nuova data per il concerto di Giovanni Allevi, in programma al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. L’evento, che avrebbe dovuto svolgersi il 12 marzo, è stato riprogrammato per il 25 maggio (ore 20.45). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

Il concerto fa parte della rassegna “Dal Vivo” firmata da Veneto Jazz in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, Giovanni Allevi ha stregato con le sue note milioni di giovani che, affascinati dal suo esempio, si sono avvicinati alla musica colta e all'arte creativa della composizione. Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano. Una laurea con lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". Jeans, t-shirt, scarpe da ginnastica: questo il look con cui Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. L’agenzia spaziale americana Nasa gli ha intitolato un asteroide. Il rinvio del concerto è stato deciso in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, che ha previsto la chiusura dei teatri fino al 3 aprile. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data. I biglietti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone, nel circuito del Teatro Stabile del Veneto e alla biglietteria del Teatro Del Monaco di Treviso. Si informa che la biglietteria del Teatro è chiusa fino al 3 aprile con disponibilità esclusivamente telefonica negli orari 10-13 e 15-18