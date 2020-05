Scambio libri: frigorifero trasformato in una biblioteca aperta a tutti

E' stato installato nei giorni scorsi il "Book take away" della frazione di Barcon, nel Comune di Vedelago. Si tratta di un frigo-bar dove al posto delle bibite è presente una minuscola biblioteca a disposizione di tutti.

Il funzionamento è molto semplice: chi è interessato a leggere uno dei libri presenti nel frigorifero potrà prenderlo gratuitamente a patto di donare a sua volta un libro che ha letto, mettendolo nel distributore. In questo modo il frigo-biblioteca sarà sempre rifornito di nuovi titoli, favorendo la lettura e lo scambio di volumi tra i residenti della frazione trevigiana. Un'iniziativa che ha già preso piede in molte grandi città italiane ed estere anche se Barcon rappresenta una delle prime frazioni della provincia di Treviso ad aver adottato questo sistema di scambio gratuito dei libri. Il progetto ha raccolto fin da subito molti apprezzamenti. Alcuni residenti hanno però fatto notare che qualcuno potrebbe far sparire i libri portandoli via dal frigo senza metterne di nuovi. Un rischio che dovrebbe essere scongiurato dalla videocamera di sorveglianza presente all'incrocio nelle immediate vicinanze del distributore.