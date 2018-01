Nel weekend a Dosson arriva una festa del Radicchio a tutta birra

CASIER In arrivo un'altro fine settimana a base di Radicchio Rosso di Treviso IGP e non solo. A tenere altra la bandiera della denominazione e della qualità ci pensa l'associazione Produttori di Dosson che per il 32° anno di fila ha organizzato la Festa dedicata alla cicoria color rubino. Otto giorni di festeggiamenti targati Fiori d'Inverno, rassegna culturale promossa da Unpli che promuove gli eventi dedicati al radicchio che si distinguono per qualità e tradizione. Nel fine settimana in arrivo saranno proprio la qualità e le tradizione a far da filo conduttore alle serate.

Da segnalare l'appuntamento di venerdì 2 febbraio Cena con i ristoratori di Marca, perfetto esempio di dialogo tra i volontari e gli chef del territorio, che ha coinvolto il ristorante I Savi, l'Osteria Alla Pasina e Il Cammello, nel menù un incrocio di esperienze e un percorso tra i gusti della Marca. A curare il pranzo e la cena di sabato ci penserà invece lo chef Martino Pestrin che per la serata ha pensato ad un evento dove oltre al radicchio sarà protagonista anche la birra marchiata Pedavena. Una kermesse che si chiuderà domenica con l'esposizione delle moto d'epoca del clud amatori Casale. In esposizione e vendita per tutta la durata della manifestazione il Radicchio Rosso di Treviso IGP.