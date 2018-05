Creatività cercasi, Fabrica porta Oliviero Toscani alla Biennale

TREVISO In occasione della Biennale di Architettura e del Festival del Cinema di Venezia, dal 24 maggio fino a settembre, Fabrica Circus arriva in città con WANTED CREATIVITY. Due antiche botteghe del quartiere Castello (una ex macelleria e una ex falegnameria), diventano spazi temporali d’innovazione, incontro, scambio culturale e ricerca talento. In via Garibaldi n°1830 è possibile entrare in contatto diretto con Fabrica condividendo le proprie visioni e idee creative attraverso piccole “video-confessions” e seguendo in streaming gli incontri del programma “Circus”: workshop, conferenze, esperienze frontali sui temi della contemporaneità. Da inizio anno Fabrica ha ospitato più di 70 personalità internazionali, tra cui il fotografo Franco Fontana, l’astronauta Samantha Cristoforetti, l’artista Alison Jackson, l’architetto Michele De Lucchi e il musicista Michael Nyman.

Lo spazio in Fondamenta Sant’Anna n° 994 sarà invece dedicato a letture portfolio da parte di Oliviero Toscani e il team di Fabrica (previa prenotazione, solo per creativi under 25) e “magazzino” di inedite proposte di vendita: produzioni di Fabrica ed ex-fabricanti, linee di prodotto ed editoriali, compresi alcuni introvabili numeri della leggendaria rivista Colors. Info point, confessioni: Via Garibaldi n°1830 Portfolio review, shop: Fondamenta Sant’Anna n° 994 Castello, tra Giardini e Arsenale Venezia. Orari di apertura Martedì – domenica 12.00-20.00.