Fedez torna in tour: un concerto anche nella Marca

Terminata la collaborazione stratosferica con il compagno d'avventure J-Ax, Fedez ha deciso di non fermarsi e ha annunciato nelle scorse ore un nuovo album in arrivo a cui seguirà un importante tour nei palazzetti italiani durante i primi mesi del 2019.

Per il momento le date svelate dal rapper milanese sono solamente undici ma tra queste ben due sono in Veneto. La prima sarà a Padova, alla Kioene Arena il 13 aprile ma, il giorno successivo Fedez arriverà nella Marca per un concerto alla Zoppas Arena di Conegliano. I suoi numerosi fan trevigiani avranno così la possibilità di rivederlo in versione solista dopo diversi anni di attività insieme allo zio Ax. Sarà l'occasione per cantare sotto al palco i nuovi brani del disco in uscita e le hit che hanno reso Fedez uno degli artisti più conosciuti della scena musicale italiana. I prossimi mesi saranno dunque molto impegnativi per il rapper marito di Chiara Ferragni. Oltre alla promozione del nuovo album e alla preparazione per il tour nei palazzetti Fedez sarà impegnato anche come giudice nella nuova edizione di X-Factor i cui live inizieranno a partire da fine ottobre. I biglietti per il concerto di Conegliano saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 18 ottobre.