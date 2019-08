Gran finale del festival "Sulle vie del Prosecco" con Yuri e Ksenija Bashmet

Si sta rivelando una piacevole sorpresa quella di riportare il festival a fine estate per un crescente interesse da parte del pubblico verso i concerti. Dopo il successo dell'apertura di ieri sera a Conegliano si rincorrono le telefonate al 800910636 per accaparrarsi un posto per i due concerti che rimangono: stasera a Pieve di Soligo e domani a Vittorio Veneto. Oltre a chiudere l'edizione numero 7, il concerto che si terrà martedì 27 agosto, ore 21, teatro Da Ponte riserva un gradito ritorno. Così come tre anni fa salirà sul palco, insieme al maestro, la figlia Ksenija, con la quale ha già eseguito diversi concerti e registrazioni. Ma non è tutto. Qui proporrà quel brano di Schumann che nella prima edizione del festival (2013) non aveva potuto eseguire per motivi di salute.

Il Quartetto con pianoforte di Robert Schumann fu completato subito dopo il suo Quintetto con pianoforte nel 1842, anno estremamente prolifico in termini creativi. Come sempre, in Schumann, l’incanto poetico e tematico prevalgono sulle costrizioni della forma. E così, tra struggenti salti melodici, ritmi di danze campestri, parti pianistiche zampillanti, e accompagnamenti lievi, in leggero contrattempo, ogni mezzo contribuisce ad alimentare l’effetto sorpresa, a mettere in subbuglio il cuore. Come sempre i due curatori, Alessio Pianca e Dmitri Grinchenko, hanno posto particolare attenzione anche l’accoglienza del pubblico che all’arrivo del concerto troveranno nel foyer a partire dalle ore 20.00 una speciale sorpresa, un aperitivo curato dal Consorzio Prosecco Doc. Si rinnova infine, a grande richiesta, il format del Dopo festival, che garantisce a un numero limitato di partecipanti di poter cenare e conversare assieme gli artisti, dopo la loro esibizione. Una serata speciale che coniuga il meglio del panorama musicale classico con la migliore enogastrominomico del nostro territorio. Sono ancora aperte le prenotazioni per il ristorante “Al Larin da Bepo” di Vittorio Veneto. Tutte le cene saranno accompagnate dai vini della Cantina Uve Vettoretti.

Costo della cena 30 euro. Prenotazioni obbligatorie al numero verde 800910636 e prenotazioni@proseccofestival.com

IL PROGRAMMA



27 agosto 2019 ore 21



Teatro da Ponte



Serravalle di Vittorio Veneto



W.A. Mozart Eine kleine Nachtmusik



A. Borodin Notturno dal Quartetto per archi n.2



J. Turina Rapsodia sinfonica per pianoforte e archi



Intervallo



R. Schumann Quartetto per pianoforte e archi op. 47



Insieme strumentale I Solisti di Mosca

Pianoforte: Ksenija Bashmet

Direttore Yuri BASHMET



Il Festival musicale Sulle vie del Prosecco nasce nel 2013 dalla passione del violista Yuri Bashmet per questa terra genuina e il suo paesaggio ancora intatto, i suoi caratteristici colli, punteggiati da bellezze architettoniche e tesori artistici ancora tutti da scoprire. Il Festival è realizzato grazie all'iniziativa delle Associazioni Marca Musicale e Insieme vocale Città di Conegliano, dei Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo, grazie al sostegno del Consorzio di tutela Prosecco DOC. Le edizioni del festival sono sempre state patrocinate dal Ministero della cultura italiano (Mibact) e del Ministero della cultura della federazione Russa, della Regione del Veneto. Il festival si avvale inoltre del sostegno e della partecipazione di aziende del territorio, come la Col Sandago e Uve Vettoretti, Dersut Caffè, Ada Srl, GD Dorigo, e straniere, Novatek. Si avvale inoltre della competenza tecnica di partner come Russian Concert Agency, Hotel Canon d'Oro, Agenzia Onda Verde Viaggi.

