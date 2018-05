Martedì al cinema con tre euro: a maggio torna l'iniziativa della Regione Veneto

TREVISO Dopo il successo ottenuto nel mese di marzo, a partire da martedì 8 maggio tornano nei cinema di Treviso e provincia, gli appuntamenti con l’undicesima edizione de “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Per tutto il mese di maggio, ogni martedì i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice aderenti all’iniziativa delle sette provincie del Veneto, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro. Il Multisala Corso inaugura il primo martedì di rassegna con due opere in cartellone. Alle 17.30 e alle 22.00, si potrà assistere ad “Arrivano i prof” di Ivan Silvestrini. Alle 20.00 inizia invece “Loro 1” di Paolo Sorrentino. Il film è un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Attraverso una serie di personaggi, il film vuole tratteggiare un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale. L’opera ambisce a raccontare alcuni italiani, nuovi e antichi al contempo. Anime di un purgatorio immaginario e moderno che stabiliscono, sulla base di spinte eterogenee quali ambizione, ammirazione, innamoramento, interesse, tornaconto personale, di provare a ruotare intorno a una sorta di paradiso in carne e ossa: un uomo di nome Silvio Berlusconi. Punta sul cinema italiano anche il Multisala Edera che alle 17.40, 20.20 e 22.15 proietta “Io c'è” di Alessandro Aronadio, divertente commedia a tema religioso.

Spostandoci in provincia, in cartellone al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20.00 e alle 22.00, “L'Insulto” di Ziad Doueiri, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del cinema di Venezia 2017 e candidato libanese alla corsa agli Oscar 2018. Il Multisala Italia di Montebelluna propone, alle 15.30 e alle 19.00, “Tonya” di Craig Gillespie con Margot Robbie, vincitrice del Premio Oscar e del Golden Globe come migliore attrice non protagonista. Il film racconta l’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding. L’opera è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società bisognosa di creare miti per poi distruggerli. Infine, anche al Multisala Georges Melies di Conegliano, sarà possibile vedere “Loro 1” di Paolo Sorrentino (ore 18.00, 20.20 e 22.30). Ogni settimana tutti i film in programmazione a tre euro saranno consultabili sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema. Correte in sala!