Grigliate a domicilio a Varago di Maserada e paesi limitrofi

Vista l'emergenza COVID-19

Antica Osteria Zanatta che da novembre 2019 è stata rinnovata

e propone carne e verdure alla griglia

propone

GRIGLIATE A DOMICILIO



Località di consegna:

VARAGO MASERADA CANDELU BREDA VASCON



GIOVEDI-VENERDI-SABATO SERA

DOMENICA PRANZO



Ecco come prenotare:



Telefonare allo 0422/778048:



GIOVEDI-VENERDI-SABATO entro le 17.30

DOMENICA PRANZO entro le 22.00 del sabato



Orario di consegna dalle 19.30 alle 21.00

Dopo aver organizzato le uscite vi invieremo un SMS con orario consegna(+o-) e importo dovuto.



Consegna gratuita per importi pari o superiori a €30,00

Per importi inferiori €2,00 a consegna



Pagamento in contanti ( chiediamo se possibile importo esatto)

A giorni operativo anche pagamento con bancomat (in base alla richiesta e organizzazione).



Qui sotto il listino a cui non sono possibili variazioni.



Sarà nostra cura e impegno darvi un servizio di qualità e di bontà e portare nelle vostre case un momento di "evasione" mangiando qualcosa di diverso...aspettando che tutto ritorni alla normalità.

Vi chiediamo inoltre, per il bene comune, di osservare le misure di sicurezza previste.

Ringraziandovi per averci scelto non ci resta che augurarvi...Buon Appetito!



Pollo intero € 13,00 Mezzo € 7,50

Salsicce (n°3) € 7,50

Costicine (n°4) € 8,00

Spiedini Grigliati (n°5) € 7,00

Piatto Costicine e Salsiccia € 8,00

Piatto Pollo e Salsicce € 8,00

Piatto Pollo e Costicine € 8,00

Piatto Pollo, Costicine e Salsiccia € 9,00

La polenta è compresa

Contorni a parte:

Patate fritte € 4,00

Fagioli con cipolla e sedano € 4,00

Verdura cotta € 4,00



La nostra Zonclada (dolce trevigiano con ricotta e canditi)

e altri dolci artigianali € 4,00



VINI E BEVANDE

Birra Forst 0,66 € 3,50

Birra Moretti rossa 0,33 €2,00

PROMOZIONE LATTINE MORETTI bionda FINO AL 29 MARZO una per €1,50 , 2 X € 2,50



Lattina 0,33 Coca, Sprite, Aranciata San Pellegrino €1,50



BOLLICINE e BIANCHI:

Bottiglia Millesimato Le Grizze € 7,00



Bottiglia Prosecco Docg Brut Az Agr Collalto €10,00



Franciacorta Balter o Trento Doc Moser € 20,00



Verdiso , Pinot Grigio Az Agr Collalto € 8,00



Traminer, Sauvignon o Chardonnay Ca' di Rajo € 7,00



Muller Thurgau Moser Trento € 15,00



Lunagio White Blend - Garganega e Chardonnay

Az Le Grizze, vendemmia al tramonto € 15,00



ROSSI:



Bottiglia Cabernet, Refosco o Raboso

Az. Agr Terre Maschia - Campodipietra € 7,00



Bottiglia Merlot, Raboso o Cabernet Sauvignon

Az. Agr Da RE' - Fontanelle € 7,00



San Giovese Martellasi € 7,00



Cannonau - Sardegna Vigneti Zanatta € 12,00



Incrocio Manzoni Az. gr. Collalto € 8,00



Wildbacher Az. gr. Collalto €10,00



Talè Blend Bordolese Evoluto Le Grizze

3 barrique diverse Cabernet sauvignon, merlot e raboso

affinamento 3 mesi, assemblato in un unica botte e

affinato in bottiglia €15,00



E' possibile richiedere il prezzo di altre tipologie di vino

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: