Home Festival si prende piazza San Marco: raffica di concerti per il Carnevale

Il Carnevale di Venezia è una delle ricorrenze più spettacolari al mondo, attira migliaia di turisti ogni anno. Sarà per la magica atmosfera che solo la città lagunare ha il potere di effondere, sarà per la magnifica Piazza San Marco, una location che già di per sé vale il viaggio, sarà per quell’aria di gioia e spensieratezza che si respira: per questi e molti altri motivi è stata scelta da Home Entertainment, in collaborazione con la città di Venezia, Vela e Redbull, per presentare l’anteprima di Home Venice.

Da sabato 23 febbraio fino a lunedì 4 marzo, infatti, la piazza simbolo di Venezia sarà animata da un ricco programma di musica live e dj set, un assaggio del festival Home Venice che si svolgerà dal 12 al 14 luglio al Parco San Giuliano di Mestre. D’altronde questa è stata una scelta naturale, dettata dal cuore. Il legame che la società organizzatrice sente per la città lagunare ha una storia lunga, dalla costante collaborazione con l’Hard Rock Cafe con live e eventi ogni settimana, alla scelta dell’autore del logo dello stesso festival, il veneziano Sebastiano Girardi. Ed eccoci allora alla prima grande anteprima di Home Venice. Si parte sabato 23 febbraio, una serata in collaborazione con Hard Rock Cafe Venezia, alle 18 con il dj set di Roberto Meneghello che prepara il terreno agli Onde Beat, i cinque ragazzi trevigiani che rappresentano il meglio del beat italiano dei ruggenti anni ’60. Domenica sono i dj Detroit Soul e Michele Buran ad aprire la serata alle ore 17.30, a seguire il live dei Killer Queen, la tribute band ufficiale dei Queen in Italia con alle spalle migliaia di spettacoli. Lunedì, sempre dalle 17.30, alla consolle troviamo Alberto Miani, e poi sferzate di pura allegria e colore con i Mariachi Peralta, un gruppo di musicisti internazionali che promuove la musica tradizionale messicana per tutta l'Italia. Martedì 26 è il repertorio del dj Tuny Rubber a riscaldare l’atmosfera, e dalle 18.30 la festa continua con la migliore musica pop dance degli anni Ottanta e Novanta con le OndeRadioLive; mercoledì spazio all’elettronica con contaminazioni jazz e funk a cura di Michael Salamon, già dj resident di The Club di Palazzina Grassi, e dalle 18.30 a scatenare il pubblico ci pensano i Fireplaces con il loro show energico e dinamico che celebra il loro amore per la musica d’oltreoceano. Il 28 si festeggia il giovedì grasso alla consolle dalle 17.30 con il dj set di Raphael Delaghetto e poi, dalle 19.30 lo show imperdibile di Slick Steve&The Gangsters, una miscela esplosiva di arte, sonorità vintage e moderne, swing, rock’n roll e performance circensi, dalla magia alla giocoleria che mozzano il fiato. Venerdì 1 marzo tocca al dj set di Neva Doric ad aprire la serata alle ore 18, mentre dalle 19.30 gran tuffo nei magici anni Ottanta con la musica della Spazio Zero Band. Weekend in fiamme, sabato dalle 17.30 sarà Pongo assieme alla nota dj e producer OYADI ad accogliere il pubblico, e dalle 19.30 grande live con l’immancabile artista veneziano Marco Forieri, meglio noto come Furio, ex cantante dei Pitura Freska e dal 2002 scatenato frontman degli Ska-j, che per l’evento si esibisce con Gli Stellari e il loro energico sound afroamericano. Domenica 3 marzo, la seconda serata in collaborazione con Hard Rock Cafe Venezia, dalle 19.30 alle 21 è a tutto folk con il cantautore Damien McFly, mentre dalle ore 21 alle 22 protagonista è Dj Christian Effe, il dj di punta dell’Home Rock Bar. Lunedì 4 marzo, ultimo giorno della kermesse carnevalesca targata “Home Venice”, alla consolle è chiamato dj Danielino, seguito dalla band-orchestra The Take off che farà ballare la piazza più bella del mondo col loro mix di swing, boogie woogie e rock&roll.