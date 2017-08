L'Home Festival svela il suo nono palco: si chiamerà "We are one stage"

TREVISO Sembrano proprio non voler più finire le novità e gli annunci della nuova edizione di Home Festival. Mentre l'intera line-up degli artisti era stata svelata nei giorni scorsi, gli organizzatori dell'atteso festival trevigiano hanno voluto tenere in serbo un'altra incredibile novità per i loro spettatori, svelata proprio nella giornata di Ferragosto.

Stiamo parlando di "We are one stage", il palco dedicato alle nuove promesse del dijng e alle nuove sonorità dance - elettroniche - EDM. Un vero paradiso per tutti gli amanti della musica da discoteca, già ampiamente soddisfatti dal programma della giornata di sabato 2 settembre. Con questa novità però la musica dance si espande a tutti e quattro i giorni del festival, proponendo una serie di novità e di artisti davvero imperdibili. Saranno presenti: MARNIK, Rudeejay, Streex, Klosman, Djs From Mars, Pep & Rash, THE COBS, DELAYERS, DJ ROSS, Radio StudioPiu' e tantissimi altri. La festa ora può cominciare.