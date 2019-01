"Una vita da libidine": Jerry Calà torna in concerto a Treviso

Dopo la comparsata sul palco dell'Home Festival insieme ai Thegiornalisti, Jerry Calà torna a cantare a Treviso salendo, questa volta, sul palco della discoteca Radika dove porterà il suo acclamatissimo tour: "Una vita da libidine".

Si tratta di uno spettacolo interamente suonato e cantato dal vivo con le grandi hit musicali dagli anni 70 ad oggi, interpretate da Jerry tra una gag e l'altra. Immancabile l'omaggio al cinema con l'intramontabile “Sapore di mare” dei Vanzina, motore di rilancio per le musiche degli anni ’60; un revival che, dall'uscita di quel film, non è mai più finito, tanto che oggi i ragazzi, anche giovanissimi, sanno a memoria canzoni di 40 anni fa. Un vero miracolo cinematografico così come pure la colonna sonora di “Vacanze di Natale” che lanciò brani di disco music anni ’80 tra cui “I like Chopin” e, in particolare, una canzone che Jerry (Billo) cantava sempre al piano bar. “Maracaibo”, diventata uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, sarà il gran finale della serata. Il concerto di Treviso inizierà alle ore 23 e sarà anticipato da una cena su prenotazione a partire dalle ore 21. Sarà possibile partecipare anche solo al concerto arrivando alle 23 alla discoteca. Per informazioni e prenotazioni consultare la pagina Facebook ufficiale della discoteca Radika.