Iniziata la quattordicesima edizione di Miss Ciclismo, in gara anche tre bellezze trevigiane

CONEGLIANO E’ scattata ufficialmente la quattordicesima edizione del concorso di bellezza nazionale Miss Ciclismo, riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico. Sono già numerose le ragazze che si sono iscritte per inseguire il sogno di conquistare la corona che nel 2017, nella finale di Saint Vincent, è stata di Carola Raimondi. In gara anche ben tre ragazze della provincia di Treviso, si tratta di Isabella Tonini di Volpago del Montello, Michela Perin di Conegliano e Arianna Bellio di Castagnole di Paese.

Isabella, che è alla terza partecipazione a Miss Ciclismo e già in due casi ha ottenuto il passaggio in finale, ha 22 anni e lavora come receptionist in un centro sportivo, dice di essere determinata, ambiziosa e solare ed il suo sogno è quello di diventare direttrice in una catena di alberghi. Michela di anni ne ha 30 e lavora come parrucchiera e nel tempo libero fa l’allenatrice di pattinaggio artistico, si definisce come solare, sportiva e determinata e vuole raggiungere, con tutta sé stessa, i massimi traguardi in ambito lavorativo e sportivo. Arianna è una modella che nel tempo libero fa la giudice di gara nel ciclismo, si descrive come solare, ambiziosa e testarda e vorrebbe affermarsi come giudice di gara facendo le miglior gare del mondo.

Per poter ottenere la qualificazione per le Prefinali Nazionali ci sono due modi: partecipando alle selezioni territoriali, organizzate dalla AloveEvents, oppure facendosi votare sul sito web ufficiale di Miss Ciclismo. Complessivamente le prefinaliste saranno 50 e da lì uscirà il cast di finaliste che nel mese di dicembre si contenderà il titolo di MissCiclismo 2018. Per votare attraverso il web è sufficiente collegarsi al sito www.missciclismo.it e registrarsi, da quel momento ciascun utente avrà a disposizione un voto al giorno. Sono vietati voti plurimi riconducibili ad un unico soggetto. Sempre attraverso il sito web ufficiale sarà possibile iscriversi ed entrare in gara sul web e inseguire così il sogno di diventare Miss Ciclismo 2017. Non si fermano comunque le iscrizioni, chi volesse partecipare e provare così a vincere questa edizione di Miss Ciclismo può iscriversi sul sito www.missciclismo.it

ALBO D’ORO : 2005 Ilenia Lazzaro di Vigonza (PD), 2006 Kettj Manfrin di Vicenza, 2007 Elena Gallina di Mantova, 2008 Elena Morali di Bergamo, 2009 Maria Laura Fontana di Olgiate Comasco (CO), 2010 Beatrice Giordano di Casale Monferrato (AL), 2011 Nancy Bernacchia di Moie (AN), 2012 Alessia Franchi di Piacenza, 2013 Melissa Meduri di Chignolo D’Isola (BG), 2014 Giada Macchi di Trecate (NO), 2015 Asia Fornari di Cesenatico (FC), 2016 Alessia Gozio di Gussago (BS), 2017 Carola Raimondi di Toscolano Maderno (BS).

