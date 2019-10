"Mamme in passerella": tra le protagoniste anche una trevigiana

Nell’area dedicata al “Natale” dell’Azienda “Rossi Carta” di Cesena, di cui è titolare Domenico Colucci, si è tenuto l’evento “Mamme in Passerella”, una bellissima festa, legata alla bellezza, alla moda ed al Natale. Trenta Mamme “Miss”, di diverse Regioni italiane, vincitrici di fascia nazionale e regionale di “Miss Mamma Italiana” (marchio registrato), concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, capitanate dal cesenate Gianni Domenichini “il Babbo più Bello d’Italia 2006”, nell’area “Natale” di “Rossi Carta”, hanno presentato i nuovi capi e la “homewear notte” della collezione autunno inverno dell’atelier di Denise Maretti.

Davvero numeroso il pubblico presente, che ha seguito con interesse le performance delle Mamme “modelle”. A conclusione dell’evento, tramite sorteggio gratuito, riservato solo alle Mamme Miss, la direzione di “Rossi Carta”, ha omaggiato tre premi, tra cui, un maxi albero di Natale già addobbato, vinto da Romina Lombardo di Chioggia (Venezia), un servizio di piatti della prestigiosa linea “Mediterraneo” vinto da Silvia Zinzani di Ravenna ed un set coordinato completo di palline di Natale, vinto da Sabina Ciavatta di Riccione. L’evento è stato condotto da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso “Miss Mamma Italiana” e da Barbara Semeraro.

All’evento erano presenti:

Paola Lippi di Torino “Miss Mamma Italiana Gold Sprint 2018”;

Romina Lombardo di Chioggia (VE) “Miss Mamma Italiana Gold Romantica 2018”.

Vallì Bettin di Santa Maria di Sala (VE) “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2019”;

Chiara Medea di Treviso “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”;

Alessandra Piva di Vicenza “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2019”;

Edy Mestriner di Trezze sul Brenta (VI) “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2018”;

Lorena Ruzzon di Conselve (PD) “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2016”;

Gabriella Buso di Brugine (PD) “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”;

Denise Tradii di Imola (BO) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”;

Natalya Odud di Lugo (RA) “Miss Mamma Italiana Romantica 2015”;

Silvia Ziniani di Ravenna “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”;

Piera Sderlenga di Ravenna “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2020”;

Patrizia Verlicchi di Mezzano (RA) “Miss Suocera 2018” (anche il concorso “Miss Suocera” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli);

Gisella Danese di Forlì “Miss Mamma Italiana Gold Fashion 2019”;

Elena Tassinari di Castrocaro Terme (FC) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2020”;

Clio Ferri di Cesena “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2018”;

Linda Demirai di Cesena “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”;

Maria Giovanna Baies di Gambettola (FC) “Miss Mamma Italiana in Gambe 2015”;

Romina Tognarini di Longiano (FC) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”;

Terry Masciulli di Bellaria (RN) “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2020”;

Debora Ardini di Igea Marina (RN) “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”;

Nayda Shreli di Rimini “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2019”;

Sabina Ciavatta do Riccione “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2020”;

Loredana Giansanti di Ancona “Miss Mamma Italiana Evergreen Chic 2018”;

Liliana Maiani di Ancona “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2018”;

Ginetta Carrubba di Osimo (AN) “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2019”;

Vittoria Caponi di Macerata “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2019”

Marina Marchionni di Montegranaro (FM) “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2018”;

Chiara Di Donato di Firenze “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia 2019”.

Dopo questo evento legato alla bellezza, la Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, è impegnata in tutta Italia con le selezioni di “Miss Mamma Italiana”, le cui Fasi Finali si terranno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, nell’estate 2020, per informazioni ed iscrizioni gratuite, è possibile contattare le segreteria del concorso al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it