Mottanatalè, domenica scorsa l'accensione delle luminarie natalizie

Si è svolto domenica scorsa a Motta di Livenza l'evento di accensione delle luminarie natalizie del Mottanatalè simpaticamente denominato "The Push Day". Grande partecipazione in tutto il weekend anche grazie alla tre giorni culinaria del villaggio "International street food" con food truck provenienti da tutta Italia presi letteralmente d'assalto. Dopo l'inaugurazione della ruota panoramica il 15 novembre alla presenza di tutti i 14 sindaci dell'Opitergino Mottense, in città la scorsa settimana è arrivata la nuova bellissima giostra dei cavalli inaugurata venerdì mattina dai circa 250 bambini dell'asilo che si sono riversati in centro storico per addobbare i 14 alberi di natale messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Ad accoglierli il sindaco Alessandro Righi e l'Assessore alla Scuola e alla Famiglia Chiara Abbiatici che dopo un giro in giostra gratuito hanno offerto zucchero filato e cioccolata calda a tutti i bambini.

Durante tutta la settimana, con la partenza della ruota panoramica, gli operai, sindaco e tutta l'amministrazione comunale in prima persona hanno lavorato a pieno ritmo per trasformare la piazza in un bellissimo e scenografico salotto: oltre alla giostra cavalli e alla pista di pattinaggio sono state installate ulteriori casette di natale, nuove luminaire alla quale sono state appese quasi 300 stelle di natale personalizzate dai bambini degli asili Mottensi e le loro famiglie. Domenica alle 17:00 con una scenografica cerimonia il Sindaco Alessandro Righi, la giunta Comunale, il Presidente della Pro Loco Roberto Cavezzan e tanti bambini hanno, dopo il classico countdown, acceso le luminaire cittadine premendo in contemporanea i due grandi bottoni push posizionati al centro della piazza.

«Tutto questo è merito di un grandissimo gioco di squadra - afferma il sindaco Alessandro Righi - Amministrazione e Pro Loco, con testa, cuore, gambe e una sana porzione di pazzia sono riusciti quest'anno a creare qualcosa di inaspettato e di grandioso. Ospitare due attrazioni importanti come la ruota panoramica e la giostra dei cavalli, oltre alla pista di pattinaggio, ha dato la giusta dose di visibilità tale da far parlare di Aspettando Mottanatalè. Un calendario fitto di eventi in una cornice speciale garantita da nuove luminarie ancora più ricche. Un natale in cui abbiamo coinvolto proprio tutti: asili, scuole, comitati frazionali, associazioni sportive e di volontariato, cittadini e negozianti. Il tempo non è stato clemente con noi ma i numeri già dalle prime settimane dicono che questo Mottanatalè è stato un successo».