Aria di festa a Treviso: l'ex sindaco Giancarlo Gentilini pronto per riconvolare a nozze

TREVISO Un fulmine a ciel sereno, di quelli però che portano la luce. Possiamo sintetizzare così la notizia apparsa sul "Corriere del Veneto" del prossimo secondo matrimonio di Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso. La data non sarebbe ancora stata fissata, ma lo "Sceriffo" convolerà a nozze a fine mese con l'amata Maria Assunta Pace, 72enne originario di Potenza ma trevigiana d'adozione.

I due si sono conosciuti decenni addietro su un autobus cittadino, ancora quando Gentilini lavorava in banca. L'ex primo cittadino trevigiano è però sempre stato legato sentimentalmente a Teresina Pini, deceduta a ottobre scorso dopo una lunga malattia che la perseguitava dal 2014. Dopo una vita passata in coppia con la moglie, Gentilini si è dal nulla ritrovato solo, ma fortunatamente per lui Maria Assunta lo ha come preso sotto la sua ala protettrice facendolo rinascere e facendogli tornare il sorriso. Proprio per questo motivo, dopo l'avvallo dei figli, lo Sceriffo ha deciso di portarla all'altare a fine maggio. Non però in città a Treviso, ma piuttosto lontano dai riflettori della vita mondana, per non mischiare l'amore con la politica.