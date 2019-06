"La chiave di Sophia" lancia il tema dell’estate: la felicità diventa rivista e contest creativo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con l’arrivo dell’estate La chiave di Sophia si prepara all’uscita della sua nona rivista cartacea edita da Nodo Edizioni, giovane casa editrice di Santa Lucia di Piave. Il tema di ricerca è “Il paradosso della felicità” e intende metterne in luce le contraddizioni, in particolare la sua dipendenza dal caso ma anche dalla volontà umana, nonché la sua relazione con il dolore e l’infelicità. Come avviene per ogni rivista, la filosofia viene coinvolta insieme ad altre discipline: psicologia, religione, sociologia, neuroscienze, studi orientali, letteratura, cinema, diritto. Alle voci dei giovani autori della rivista, studiosi e professionisti sparsi in tutta Italia, si uniscono quelle di docenti ed esperti di rilievo. “La premessa alla nostra ricerca va nella direzione di oltrepassare i vari ricettari imposti da film e libri perché convinti che non esista una ricetta prestabilita al raggiungimento della felicità valida per tutti” spiega Elena Casagrande, direttrice editoriale della rivista, “In questo modo, ponendola in un punto sempre lontano da noi, rischiamo di renderla irraggiungibile e quindi paradossalmente la ricerca della felicità provoca delusione e frustrazione”. Su questi temi la redazione, composta da 10 ragazzi under 30 della nostra provincia, ha voluto coinvolgere i giovani studenti degli istituti superiori della città proponendo un concorso di scrittura creativa aperto ai ragazzi del terzo, quarto e quinto anno scolastico. Poche e semplici le regole: ampio spazio alla riflessione personale e argomentazione arricchita dalla conoscenza di autori, filosofi, artisti o studiosi del tema. Sul sito www.lachiavedisophia.com è possibile consultare il regolamento completo. C’è tempo fino al 23 giugno per inoltrare i propri scritti a redazione@lachiavedisophia.com. “Per noi è fondamentale coinvolgere i ragazzi, soprattutto su un tema come quello della felicità” puntualizza Giorgia Favero, caporedattrice della rivista “I modelli pubblicitari in cui oggi siamo immersi lasciano credere che la felicità risieda nei consumi e nel possesso, per questo riteniamo necessario promuovere una riflessione di senso”. Sabato 6 luglio nella preziosa cornice della Loggia dei Cavalieri ci sarà la premiazione dei partecipanti al concorso, contestualmente alla presentazione del numero della rivista. A seguire il cineforum con l’esperto cinematografico Alvise Wollner che presenterà il film “La sedia della felicità” del 2013 di Carlo Mazzacurati (ingresso libero con offerta responsabile). L’intera iniziativa si svolge all’interno del Bando Sedici Trenta promosso dal Comune di Treviso e sostenuto dal Progetto Giovani Treviso.