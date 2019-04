Nuovo annuncio per Suoni di Marca: ci sarà anche Omar Pedrini

Giovedì 1 agosto, sul palco San Marco di Suoni di Marca Festival 2019 arriverà Omar Pedrini, un artista che da sempre ci ha abituati a mostrare un’anima nostalgica e un’altra fortemente orientata verso il rock e il futuro.

Il nuovo tour, rientra in questa duplice chiave di lettura. Verrà, infatti, riportato sul palcodi Suoni di Marca lo storico album Viaggio Senza Vento, disco che lo scorso anno ha compiuto 25 anni e che rappresenta una pietra miliare nel panorama musicale italiano, concepito e composto principalmente da Omar Pedrini, uscito in una nuova edizione rimasterizzata lo scorso 26 ottobre. Grazie al mini tour di presentazione dell’album nei negozi, l’artista ha incontrato il suo pubblico, che ha chiesto a gran voce nuovi appuntamenti per rivivere dal vivo lo storico successo discografico dei Timoria. Esclusa una possibile reunion della band, sarà “il capitano della nave”, a portare live i brani della storica tracklist del celebre album dei Timoria “Viaggio Senza Vento”, come: “Sangue Impazzito”, “Piove” e molti altri successi. Un “viaggio” che, dopo 25 anni, continua ad emozionare i fan storici dei Timoria; un album che appassionerà le generazioni più giovani, confermando il proprio posto tra i dischi più importanti della storia della musica italiana. «Ho deciso, pur pieno di incognite, che porterò ‘Viaggio Senza Vento’ in tour prestissimo, perché lo merita quel lavoro e lo meritano i fan dello zoccolo duro, le nuove generazioni, gli amici di Omar, quelli che ‘Rivolevamo i Timoria’, quelli che mi hanno scoperto da solista e non hanno mai conosciuto i Timoria – afferma Omar Pedrini parlando del nuovo tour – Il guerriero è vivo ed è tornato. Lo farò solo per alcuni mesi, ma è il momento di fare i conti con quel passato e sono pronto! Mi sono rimesso con gioia a ‘fare il chitarrista’, in sala prove con i ragazzi della band».

L’artista si esibirà insieme a molti altri importanti nomi della musica italiana, sul palco di Piazza San Giovanni, per il grande concertone del 1 Maggio a Roma, diventato ormai uno tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. Omar Pedrini inizia la sua carriera nel 1986 con i Timoria e il successo arriva a metà degli anni '90, grazie agli album Viaggio Senza Vento e 2020 Speedball. Omar Pedrini va ad aggiungersi al già ricco cartellone di Suoni di Marca Festival 2019 assieme a Ex-Otago, Max Gazzè, Alan Sorrenti, Alberto Fortis, Nada, La Rappresentante di Lista, Eugenio Bennato, Anna Calvi, Eugenio Finardi e Bandabardò. Gli artisti da annunciare sono ancora molti, l'appuntamento è dal 19 luglio al 4 agosto sui Bastioni delle Mura storiche cittadine, come sempre ad ingresso gratuito.