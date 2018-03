Pasquetta al mare? Sì, ma in bus!

TREVISO Prove generali d’estate per MOM che, in occasione del Lunedì dell’Angelo, propone la corsa speciale per Jesolo Lido. Nella giornata di lunedì 2 aprile si potrà infatti raggiungere il litorale veneziano in tutta comodità grazie alla linea Cittadella - Castelfranco Veneto – Treviso – Jesolo Lido. La corsa di andata partirà da Cittadella alle 7.20 (7.40 a Castelfranco V.to, 8.30 Treviso) ed arriverà a Jesolo alle 9.30; il viaggio ritorno inizierà da Jesolo alle 17.05 per giungere a Cittadella alle 19.24 (Treviso 18.10, 19.00 Castelfranco V.to).

Facilissimo, tra l’altro, acquistare i biglietti: oltre che presso le rivendite, i titoli di viaggio si possono comprare anche tramite MOMUP, la nuova App presentata il 15 dicembre 2017. Un servizio che sta riscontrando grande successo per la sua semplicità e facilità di utilizzo: quasi 4mila i download effettuati, ovvero più di mille nuovi utenti ogni mese che la utilizzano per pianificare il viaggio, acquistare i biglietti e scoprire in “real time”i tempi di attesa. Ma sarà possibile acquistare il titolo di viaggio per la corsa di Pasquetta anche con un semplice SMS al numero 4850208 (testo: MOMEXT) e, nelle fermate di Cittadella e Castelfranco, anche a terra – promozionalmente senza maggiorazione - dal personale MOM a disposizione dei clienti.

Una corsa speciale, quella del 2 aprile, che di fatto segna “l’apertura” della stagione estiva MoM e rappresenta una soluzione che piace sempre di più agli utenti, che trovano il bus comodo, sicuro, economico ed anche molto pratico. Un successo avvalorato dalle cifre: nel 2017 il percorso verso Jesolo ha registrato infatti un +18% delle vendite, confermando la soddisfazione dei clienti “storici” e dimostrando come, dando precise risposte alle esigenze dell’utenza, sia possibile ampliare l’utilizzo dei mezzi pubblici a quanti finora hanno utilizzato mezzi privati.

Le tratte pre-estive verso Jesolo saranno ufficialmente attivate da MoM a partire da domenica 13 Maggio con le corse festive; il servizio estivo, con collegamenti giornalieri, comincerà invece domenica 10 Giugno. Le corse estive MoM (quotidiane, feriali e festive) proseguiranno poi fino alla seconda domenica di Settembre, offrendo all’utenza una soluzione comoda e vantaggiosa per raggiungere la località balneare.