Primavera del prosecco superiore, ecco tutto il programma 2019

Forse una rondine non fa primavera... ma un calice di vino certamente sì, soprattutto se di Prosecco Superiore DOCG! Come vuole la tradizione, sulle colline del Conegliano Valdobbiadene la bella stagione è annunciata dalla Primavera del Prosecco Superiore, una delle rassegne enologiche più conosciute d'Italia. Un evento in 16 tappe che, dal 16 marzo al 9 giugno 2019, accenderà i riflettori sul territorio che dà vita alle bollicine più conosciute del mondo. La 24^ edizione della rassegna si svilupperà nel territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, proponendo al pubblico un itinerario davvero originale in cui gastronomia, arte, storia, sport e cultura diventano un unico percorso: dalle tradizionali “Mostre del Vino” alle passeggiate turistiche, dai circuiti dedicati alle due ruote alle mostre d’arte, ancora una volta l’evento proporrà appuntamenti per tutte le esigenze, come testimoniano gli oltre 250.000 visitatori delle scorse edizioni.

Un successo che racconta come la Primavera del Prosecco Superiore non sia solo una rassegna enogastronomica ma un viaggio nella bellezza alla scoperta di panorami incredibili e della sapiente arte enologica dei vignaioli dell'Alta Marca, tra piccoli borghi e antiche pievi, circondati dai vigneti che ricamano i pendii e dalle operose cantine della zona, luoghi magici dove al "saper fare" si coniuga la valorizzazione di un ambiente unico al mondo.

NON SOLO ENOGASTRONOMIA Come sempre la Primavera del Prosecco Superiore offrirà la possibilità di viaggiare nel patrimonio culturale dell'Alta Marca, attraverso tour guidati, eventi sportivi ed incontri culturali. Scorci dell'ambiente rurale solitamente inaccessibili verranno proposti ai visitatori della Primavera del Prosecco Superiore con tante visite e passeggiate guidate. Grazie alla collaborazione con strutture ricettive, ristoranti e agriturismi, anche quest’anno il calendario della Primavera del Prosecco Superiore offrirà tante alternative per conoscere le colline del Prosecco DOCG e degustare i prodotti tipici in abbinamento ai vini della rassegna. Elementi protagonisti anche delle proposte esperienziali che spazieranno dai tour dedicati alle due ruote, per ammirare il panorama delle colline del prosecco divertendosi in sella ad una bici come a una moto, alle speciali degustazioni organizzate nelle cantine del territorio.

Il territorio in cui si svolgono le Mostre della Primavera del Prosecco Superiore sarà anche la magnifica cornice del Concorso Fotografico che quest'anno è dedicato allo sport. Un contest attraverso il quale vivere e conoscere un territorio che ha visto nascere tanti campioni di diverse discipline e che oggi accoglie agonisti ed amatori grazie alle numerose infrastrutture a disposizione. Attraverso le fotografie, l’occhio dello spettatore dovrà dunque immortalare i luoghi più evocativi di questo speciale legame, raccontando emozioni e sensazioni legate alla pratica sportiva. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.

6° CONCORSO ENOLOGICO NAZIONALE “FASCETTA D'ORO” Compito del Comitato Primavera del Prosecco Superiore è naturalmente evidenziare la migliore produzione enologica del territorio, presentando al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole. Per questo motivo, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire il CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D’ORO”, primo ed unico Concorso Nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole.

TUTTE LE MOSTRE “PRIMAVERA DEL PROSECCO SUPERIORE” 2019 (QUI TUTTI GLI ORARI DELLE INAUGURAZIONI)

- 50^ Mostra Cartizze e Valdobbiadene DOCG - Santo Stefano, 16/03 – 25/03

- 63^ Mostra del Valdobbiadene DOCG - Col San Martino, 30/03 – 22/04

- 5^ Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano – Ogliano, 12/04 – 22/04

- 49^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG - San Pietro di Barbozza, 20/04 – 05/05

- 17^ Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG - San Giovanni, 24/04 – 05/05

- 45^ Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano DOCG – Fregona, 24/04 – 05/05

- 51^ Mostra del Valdobbiadene DOCG – Guia, 24/04 – 05/05

- 50^ Mostra dei Vini – Refrontolo, 25/04 – 05/05

- 40^ Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor - Colbertaldo, 27/04 – 05/05

- “È Verdiso” 30^ Edizione – Combai, 03/05 – 12/05

- 20^ Mostra dei Vini DOCG Vittorio Veneto - Vittorio Veneto, 17/05 - 26/05

- Conegliano Doc.G Street wine & food – Conegliano, 11/05 -12/05

- 41^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG – Miane, 18/05 – 26/05

- 50^ Mostra del Vino Superiore dei Colli – Corbanese, 18/05 - 02/06

- 48^ Mostra dei Vini di Collina - S. Pietro di Feletto, 25/05 – 09/06

- Sulle Note del Prosecco Superiore DOCG – Follina, 31/05 – 09/06