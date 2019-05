Tornano i martedì sera all'osteria Da Nea: musica e aperitivi lungo il Sile

Nasce una sinergia che, sulle sponde del Sile, unisce Treviso e Silea: “Nea meets Dump – Music Garden”. Dopo un anno di sosta, tornano i mitici “martedì” all’Osteria Da Nea e questa volta saranno organizzati insieme al Dump. La storica osteria in riva al fiume, nota non soltanto per gli sprtiz e gli ambiti fritti, stringe dunque un’alleanza col giovane locale della galleria Bailo, nuovo partner delle serate estive. Una stagione di appuntamenti infrasettimanali, ogni martedì dalle 18.30 a mezzanotte, che vedrà alternarsi sul palco di Nea un djset e un concerto live, per rinfrescarsi vicino al Sile divertendosi. Il tutto, all’insegna della qualità. Si inizia martedì 4 giugno e si prosegue fino a fine settembre, con una piccola sosta durante il periodo di Suoni di Marca.

Saranno dunque in tutto 10 i martedì estivi che contano di richiamare appassionati e curiosi per vivere una serata tra buona musica e relax. Dopo un anno sabbatico, l’Osteria Da Nea di Silea ha deciso di riprendere le attività dei martedì, che col nome di “Nea in Jazz” sono stati per anni il punto di riferimento per soddisfare la voglia di divertimento infrasettimanale estivo per la provincia di Treviso e non solo. Per farlo dunque ha scelto come partner il Dump, locale che in soli due anni si è imposto come uno dei pochi in grado di offrire il giusto mix di qualità e musica, con un ampio programma di djset e concerti. «L’idea è nata da una storica amicizia tra locali – spiegano i titolari di Nea e Dump – contiamo dunque di poter unire le forze per far tornare gli storici martedì sul Sile d’estate».

Il programma del mese di giugno:

Martedì 4 giugno: Ajde Zora (live) + Enrico Sist Selecter (djset)

Martedì 11 giugno: Motivi per litigare (live) + Teste Scalze (djset)

Martedì 18 giugno: Apice (live) + Dan Delgato (djset)

Martedì 25 giugno: Franky Selector (live) + Boogaloo Robert (djset)