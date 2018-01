"Riccanza": il programma dei giovani rampolli italiani sbarca a Treviso

TREVISO Sta facendo registrare indici d'ascolto davvero molto elevati la seconda stagione del programma televisivo "Riccanza" in onda in questi giorni su MTV. Il format, sdoganato con successo anche nel nostro Paese è passato nelle scorse puntate anche dalle parti della Marca trevigiana grazie alla presenza di un giovane e rampante concorrente trevigiano.

Stiamo parlando di Alex Diana, ventottenne gestore dell'azienda di famiglia Dematier, originario proprio della Marca. Grande esperto di gioielli di lusso, il rampollo trevigiano è spesso in giro per il mondo, in particolare in Colombia, dove si trovano molte miniere di diamanti. Le gemme preziose non sono però il suo unico interesse, Alex Diana ha anche una passione per i motori e le macchine veloci e vanta la fama di grande playboy. Grande amico di Marcello Ricceri, compropietario della discoteca Havana e titolare dei McDonald's in Viale della Repubblica a Treviso e a Jesolo, i due sono riusciti a realizzare una speciale serata evento finita in una delle puntate del programma di MTV andate in onda proprio nei giorni scorsi. Come dimostrano le immagini del video sottostante si possono vedere i due trevigiani all'opera mentre ballano, bevono e si divertono circondati da splendide ragazze. Una serata di lusso ed eccessi che ha portato uno dei programmi più amati dai giovani nel cuore della Marca trevigiana.

