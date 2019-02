Al via il corso per giovani reporter e cronisti sportivi

Nella fantastica location di H-Farm a Ca' Tron, Cooperativa Comunica in collaborazione con H-Farm e De’ Longhi Treviso Basket presenta un laboratorio pomeridiano dove i ragazzi esploreranno tutti gli aspetti del radio/video giornalismo sportivo, dalla telecronaca alle interviste, dal servizio televisivo ai live gameplay. Il corso permetterà ai partecipanti di apprendere le regole-base del telecronista e del giornalista sportivo, anche applicate alle nuove tendenze degli e-sports. Il tutto verrà poi “sperimentato sul campo”, grazie ad un palcoscenico blasonato come il Palaverde dove i partecipanti potranno cimentarsi, dopo le sessioni in classe, quali veri e propri giornalisti negli allenamenti e in una partita di campionato della De’ Longhi Treviso Basket.

Età: 11-14

Dove: H-International School - Via Sile, 6 - Ca' Tron di Roncade (TV)

Orario: ogni giovedì dalle 16:30 alle 18:00

Date: dal 14 marzo al 30 maggio, escluso il 25 aprile

