Torna a Roncade "Primavera in Castello"

Inutile negarlo: il ripetersi alternante di “Primavera e Autunno in Castello” hanno reso l’appuntamento con l’artigianato made in Italy un’occasione da non perdere, non solo per i professionisti e appassionati del settore ma anche per coloro che, durante il weekend, non vedono l’ora di trascorrere del tempo passeggiando per le vie del giardino di una delle più belle ville venete del nostro territorio. Torna anche per il 2019 l’appuntamento al Castello di Roncade, in una veste nuova, rivisitata e legata alle origini della dimora storica della famiglia Ciani Bassetti, che per l’evenienza apre le porte del suo parco (e non solo) per tutti coloro che, allo sbocciare della primavera, vogliono passare una giornata di relax, attorniati dalla nobile architettura della struttura, da preziosi oggetti di artigianato e prodotti enogastronomici di alta qualità.

Sabato 6 e domenica 7 aprile saranno infatti le “origini” dell’artigianato, del gusto e del giardino a essere protagoniste dell’edizione 2019 di “Primavera in Castello”: un made in Italy trasversale che permette di associare al mercato l’immancabile fascino della storia. Visite guidate, collaborazioni con scuole, attività per bambini e presentazioni culturali. Oltre alle visite guidate alla prestigiosa cantina del Castello di Roncade, dai cui centodieci ettari vitati di proprietà prendono vita vini bianchi profumati e vini rossi corposi che si sono distinti, vincendo importanti riconoscimenti nelle guide e nei concorsi enologici anche internazionali, la programmazione prevede attività itineranti per tutte le fasce d’età. Mentre i curiosi visitatori adulti saranno impegnati in una visita guidata al Castello, al suo salone e alle zone principali, i bambini potranno cimentarsi in diverse attività ludico/creative a loro dedicate, grazie alla collaborazione con importanti realtà territoriali. La chiesetta della dimora, invece, verrà presentata dai ragazzi del Liceo Da Vinci di Treviso: per l’occasione, infatti, saranno proprio loro le vere guide del posto, grazie a una ricerca approfondita svolta nel programma scolastico e a del materiale video/immagini prodotto relativamente allo studio che racconta le origini e la storia del luogo religioso insito nel castello.

Ad arricchire la programmazione di “Primavera in Castello” vi saranno anche presentazioni di libri e incontri con l’autore, per consolidare la base culturale che sempre contraddistingue il noto mercato del Castello. Più di cento espositori e collaborazioni territoriali degne di nota, con un attenzione al sociale. Espositori di tutti i tipi ma con un minimo comune denominatore: l’alta qualità delle offerte proposte. Nonostante le numerose richieste, il Castello di Roncade ci tiene a mantenere un prestigio nell’offerta che viene data da ogni espositore presente. Sarà dunque possibile trovare oggettistica d’antiquariato e artigianato, fiori, piante, opere d’arte, libri e abbigliamento in un contesto di prestigio e bellezza. Non mancherà l’attenzione al sociale: presente per l’occasione con i suoi prodotti anche l’Associazione Vimala, realtà che si occupa di bambini indiani legati al mondo della lebbra e dei tibetani rifugiati in India nei campi profughi. “Ci è sempre piaciuto creare rete: crediamo che in questi casi sia un vero valore aggiunto non solamente per l’organizzazione ma anche per il risultato finale che garantiamo a ogni nostro visitatore. La loro soddisfazione, per noi, è la cosa più importante.” afferma Claudio Ciani Bassetti.

Primavera in Castello

sabato 6 aprile dalle ore 10 alle 20 (chiusura ingresso ore 19)

domenica 7 aprile dalle ore 10 alle 19 (chiusura ingresso ore 18)

www.castellodironcade.com

Infoline: +39 338 3997644

Castello di Roncade, Via Roma 141 - 31056 Roncade - TV