Salone Creativa festeggia 20 anni di attività: festa in paese con il sindaco

Sabato 13 giugno, alle ore 17, si è tenuta a porte chiuse e tra soli titolari e collaboratori (per rispettare le misure di sicurezza anti Covid-19) la festa per i vent'anni del Salone Creativa di Onigo di Pederobba, alla presenza del sindaco Marco Turato.

Titolare del Salone Creativa, situato nel corso principale del paese in via Piave 22, è Marika Salogni, 46 anni, che lo gestisce assieme al marito Andrea Battiston, 49 anni, e alle collaboratrici Ingrid, Asia e Vally. “Arte, creatività e passione” è il motto di questa attività artigianale dedicata al total look uomo-donna-bambino, aperta il 13 giugno del 2000 che nemmeno la recente la crisi del Covid-19 non ha piegato, nonostante la prolungata chiusura. Anzi. «In questi vent’anni io ci ho messo tutta la mia passione, che è tantissima – racconta Marika Salogni – ma se questo negozio esiste è grazie soprattutto a tutta la gente che mi ha voluto e che mi vuole bene, che mi ha dato la possibilità di condividere con lei la mia creatività. La nostra mission è sempre stata quella di far star bene le persone, non solo i loro capelli».

Per ringraziare i clienti dei vent’anni passati insieme, il salone regala a tutti un rituale di bellezza mente-corpo battezzato “Aquaceremony”. Tra le particolarità che caratterizzano il Salone Creativa, oltre l’osservanza puntigliosa delle misure di sicurezza anti-contagio, che ha portato nuova clientela (la gente va dove si sente sicura), c’è l’uso di prodotti solo italiani, prodotti termali e le “colorazioni musicali” di ArpègeOpera. «L’evento di sabato è stato un segno di ottimismo lanciato da un’attività che appartiene ad uno dei settori più colpiti dagli effetti della pandemia, quello dei servizi alla persona – conclude il sindaco Marco Turato - È stato un bel messaggio di speranza per tutta la cittadinanza e un invito a guardare avanti con fiducia».