Dallo Spazio a Oderzo: Samantha Cristoforetti incontra gli studenti delle scuole opitergine

ODERZO “L’esplorazione dell’ignoto dentro l’atomo vicino e lontano” è l’evento organizzato da Isiss “A. Scarpa” di Motta di Livenza - Oderzo e Comune di Oderzo che si terrà il giorno 5 aprile alle ore 18.00, presso il Teatro Cristallo di Oderzo e vedrà protagonisti Samantha Cristoforetti, Astronauta dell’ESA, Marina Cobal, Fisico sperimentale di ATLAS (Cern di Ginevra), Domenico Ciani, Fisico sperimentale di Virgo e Claudio Bortolin, Ingegnere del Cern. La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista scientifico Fabio Pagan.

Samantha Cristoforetti è rimasta nel cuore e negli occhi di tutti quando, tra il 2014 e il 2015, nella missione “Futura” ha orbitato nello spazio per 200 giorni; il Fisico Domenico Ciani, attualmente ricercatore all’Università di Padova e membro di Virgo, ha fatto parte del team che ha svelato le onde gravitazionali; Marina Cobal, dell’Università di Udine, lavora presso Atlas, rivelatore del bosone di Higgs che è il più grande degli esperimenti dell’LHC del Cern. Dal Cern proviene anche l’Ingegner Claudio Bortolin, da dieci anni a Ginevra e impegnato nel team di Atlas. E’ proprio di Claudio Bortolin, originario di Chiarano, ex studente ITIS , oggi ingegnere presso il CERN, l’idea di comunicare ai ragazzi che, con l’impegno, si possono realizzare grandi sogni. L’amministrazione opitergina e l’Istituto Scarpa hanno accolto e condiviso con entusiasmo l’idea di rivolgere l’iniziativa soprattutto agli studenti ai quali sarà riservata l’intera platea. I biglietti, per l’accesso in galleria al Teatro Cristallo saranno disponibili gratuitamente per il pubblico e potranno essere ritirati, a partire da mercoledì 28 marzo 2018, presso l’ ufficio IAT sito in Oderzo, in Via Garibaldi n. 27.