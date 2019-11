Nel week end si torna sulle piste da sci, impianti aperti sul San Pellegrino

Il weekend del 30 novembre e 1° dicembre si torna in pista nella ski area Alpe Lusia/San Pellegrino. Gli appassionati che attendevano con impazienza questo momento potranno rimettere gli sci ai piedi e immergersi nel magico paesaggio imbiancato di questo affascinante arco alpino. A questo “extraordinary” weekend farà seguito l’apertura ufficiale della stagione in programma il 6 dicembre.

Il comprensorio sciistico del Dolomiti Superski offre piste per tutte le esigenze: dai tracciati super tecnici dove si allenano i grandi campioni della Nazionale Italiana di Sci Alpino, a quelli adatti anche alle famiglie o per chi muove i primi passi con gli sci. Un efficace sistema di innevamento programmato e impianti di risalita di ultima generazione sapranno stupire anche gli sciatori più esigenti. A completare la magia del primo weekend sulla neve sarà il manto bianco che ha rivestito vette, saliscendi e boschi dell’area che si estende da Moena a Falcade. Una cartolina a cui fanno da cornice alcune delle più affascinanti vette dolomitiche come Gruppo del Focobon, le Cime dell’Auta, le Pale di San Martino, il Col Margherita, le Creste di Costabella e il gruppo del Catinaccio Rosengarten.

Nella Ski Area San Pellegrino si scia su 8 piste perfettamente innevate: La VolatA, Col Margherita, Caviette, Del Passo, Ciadin, Le Coste e Campo scuola Chiesetta.

Un inizio di stagione con un picco di adrenalina già nel primo weekend: La VolatA - che parte dal Col Margherita – è infatti la pista nera tra le più gettonate, con una lunghezza di 2400 m per 630 m di dislivello e muri che sfiorano la pendenza del 50%.

Gli impianti aperti sono: funivia Col Margherita, seggiovia Del Passo, seggiovia Gigante e Chiesetta.

Nella Ski Area Alpe Lusia si inaugura la stagione invernale con l’apertura di tutti gli impianti di risalita e un’ampia varietà di hotel e di rifugi, pronti ad accogliere sportivi e appassionati.

Con gli sci ai piedi si potrà affrontare la pista Fiamme Oro 2 con le sue varianti Canalone Tomba, Alfa Fischer, Variante Viezzena e Skiweg Pozil. Saranno aperte anche le piste rosse Mediolanum, Le Cune, Zirmes, Lasté oltre al campo scuola Valbona. Aperti anche il collegamento con Bellamonte (Skiweg Campo - Fassane) e la pista blu Le Fassane.

L’adrenalina non manca dunque nemmeno in questa parte del comprensorio. La Mediolanum, infatti, è un percorso di media difficoltà che parte dalla meravigliosa terrazza panoramica di Le Cune a quota 2214 m. Il benvenuto perfetto per i veri appassionati. “Winter season” al via anche per gli amanti dello sci nordico con il Centro Fondo Alochet al Passo San Pellegrino. Al primo weekend sulla neve seguirà l’apertura ufficiale della stagione in programma il 6 dicembre. Le informazioni sulle piste aperte sono aggiornate costantemente sul sito: https://www.dolomitisuperski.com/