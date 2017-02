Cineforum Labirinto presenta la sua nuova Scuola di cinema, dedicata ai grandi registi

TREVISO Cineforum Labirinto, in collaborazione con TRA – Treviso Ricerca Arte, propone a Treviso un nuovo corso di cinema dedicato ai registi che hanno maggiormente influenzato il linguaggio della Settima Arte. Partendo dalla visione di alcuni spezzoni saranno analizzati i capolavori di quattro grandi autori, in un percorso lungo 100 anni, attraverso 4 stili e 4 registi che, ognuno col suo genio, hanno segnato in modo indelebile la storia della cinematografia. Gli autori protagonisti del corso che si terrà a Ca’ dei Ricchi saranno Alfred Hitchcock, Hayao Miyazaki, Tim Burton e Christopher Nolan.

Il corso, ideato e curato da Marco Bellano, professore all’Università di Padova, è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti e appassionati di cinema che vogliano scoprire o approfondire la cinematografia dei registi selezionati e maturare uno sguardo critico sulle opere filmiche e multimediali. Le sei lezioni (12 ore totali) si terranno di lunedì, dalle ore 20.30 alle 22.30 a Ca’ dei Ricchi, in via Barberia 25 a Treviso. L’inizio del corso è fissato per lunedì 27 febbraio 2017. Per iscriversi è necessario inviare una mail a cineforumlabirinto@gmail.com e la quota d’iscrizione richiesta è pari ad 80 € (ridotto a 75 € per gli under 26). Se siete amanti del grande cinema è un'occasione che non potete lasciarvi sfuggire.