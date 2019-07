La musica esce dagli schemi a Nea meets Dump

Paesaggi sonori compositi e contaminazioni tra analogico e digitale. Si sperimenta domani, martedì 9 luglio, sul palco dell’Osteria da Nea a “Nea meets Dump”, l’appuntamento infrasettimanale con la buona musica, drinks & food organizzato dal locale di Silea in collaborazione con il Dump. Un evento che ogni martedì, dalle 18.30 a mezzanotte, attrae un pubblico sempre più vasto dalla Marca e non solo. Domani, per l’atteso live di questa settimana, la band padovana PCKT porterà all’Osteria da Nea una raffica di sonorità Funk, R&B, Hip-Hop e Nu-Soul, mentre il duo dei Flick to Kick espanderà ancor di più il “soundscape” della serata con un djset eclettico.

Live - PCKT – Declinare nel live la tipica espressione della “black music” fatta di beat e groove creati con supporti tecnologici. Padova, 2015: è con questo proposito che i musicisti Stefano Cosi (batteria e tastiere) e Davide Nicchio (voce e chitarre) hanno avviato il progetto musicale PCKT. Un duo drum-guitar al quale si sono presto uniti Federico Lincetto (basso) e Alberto Forzan (voce, percussioni, e MPC), formando un quartetto dal repertorio Funk, R&B, Hip-Hop e Nu-Soul. Un sound originale e fuori dagli schemi che, in un viaggio ideale di compenetrazioni tra analogico e digitale, parte dall’Africa e, attraversando l’America latina, approda negli Usa. Il loro album d’esordio, “Hot Travel” è stato presentato al pubblico nel 2017.

Djset – Flick to Kick – Un duo eclettico formato da Denis Favero e Filippo Vernier, creatori di paesaggi sonori nei quali emergono sonorità eclettiche sempre nuove. Un “soundscape” multiforme e sorprendente, apprezzato sia dal pubblico dei locali della movida sia, in occasione di mostre ed esposizioni, dai più assidui frequentatori degli appuntamenti artistici del Veneto.