Bianca Atzei "apre" il primo Thun Caffè di Marca!

MONTEBELLUNA Un angolo di Alto Adige traportato nelle nostre città, per concedersi una dolce pausa caffè, una gustosa merenda o un apericena in un ambiente tipico e rilassato: questo il Caffè THUN, aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.30, dove non solo si mangia e si beve, ma si vive anche un’esperienza di shopping unica, grazie al corner dedicato all’esposizione e alla vendita di moltissimi articoli e idee-regalo firmate dal brand.

Il Thun Caffè di Montebelluna inoltre, si distingue dagli altri per lo splendido dehor che si affaccia sulla piazzetta proprio davanti allo shop, oltre che per il design tipicamente altoatesino, ma dal tocco decisamente innovativo. Quattro momenti della giornata scanditi dalla pausa al Caffè THUN: It’s coffee time!, per iniziare la giornata col sorriso e partire con la giusta carica, l’ideale è un’ottima colazione gustosa ma tutta al naturale; Easy Lunch!, la pausa pranzo salutare e leggera, ideale per infondere energia e gusto; Il tè delle cinque! con numerose e accurate selezioni di infusi, classici e naturali e la tipica merenda altoatesina; Happy Hour! per concludere la giornata con le specialità food & drink tipiche dell’Alto Adige, come lo speck tradizionale e i saporiti formaggi di malga accompagnati dai vini tipici della zona.

La serata di inaugurazione inizierà dalle ore 19 e vedrà la presenza del Presidente Peter Thun e della cantante Bianca Atzei, Special Guest della serata, che si esibirà con alcuni dei suoi pezzi. Ad arricchire il vernissage una cover band che suonerà dal vivo. L’evento coincide anche con la notte bianca della città, che ogni giovedì a partire dal 17 giugno fino al 29 luglio nelle piazze del centro storico, ospiterà concerti, spettacoli, eventi, mostre espositive, con i negozi aperti fino a mezzanotte. L’inaugurazione conferma dell’azienda di Bolzano di rafforzare la propria presenza anche nel fuori settore, dopo il successo delle due precedenti aperture a Milano e Cittadella. Appuntamento dunque a Montebelluna per scoprire insieme il nuovo Caffè THUN!