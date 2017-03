Tiramisù Day: "Le Beccherie" festeggia con una degustazione del suo dolce destrutturato

TREVISO Anche il ristorante "Le Beccherie" di Treviso parteciperà ai festeggiamenti del dolce italiano più amato e conosciuto al Mondo: il Tiramisù. Martedì 21 marzo infatti in tutti e cinque i continenti verrà celebrato il Tiramisù Day, grazie alla bella iniziativa dei coniugi Clara e Gigi Padovani, la coppia di ricercatori enogastronomici autori di "Tiramisù – Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato"(Giunti).

In onore del dessert che venne codificato per la prima volta proprio a Le Beccherie nei primi anni Settanta, lo storico locale trevigiano si fa promotore di una golosa iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini. Dalle ore 15 di martedì 21 marzo infatti il ristorante sarà eccezionalmente aperto con servizio di caffetteria e ad ogni avventore verrà servita in omaggio una degustazione del Tiramisù destrutturato, la reinterpretazione in chiave contemporanea del dessert trevigiano.