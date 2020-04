Donate uova pasquali a chi combatte in prima linea contro il Covid-19

«Non manca giorno in cui non riceviamo segni importanti di vicinanza e di solidarietà nei confronti dei nostri ospedali e del loro personale. Grazie davvero a nome di tutti per i vostri doni e per le vostre continue sorprese fatte anche di lettere, messaggi, video. Grazie». Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana ancora una volta vuole ringraziare le continue manifestazioni di affetto che arrivano da tutta la Marca e anche da fuori regione nei confronti di tutto il personale, sanitario e non, che sta lottando per fronteggiare l’emergenza in corso.

UOVO PASQUALE PER TUTTI I DIPENDENTI

Si ringrazia la Ferrero Industria dolciaria di Alba che ha deciso di donare 1260 uova pasquali a tutti i dipendenti dell’Azienda impegnati nei reparti Covid. Grazie per la donazione di uova pasquali anche alla Cartiera Burgo di Villorba.

ANA TREVISO SOLIDALE

La Sezione A.N.A. di Treviso ha deciso di donare all'Ulss 2 Marca trevigiana 30 tablet: “Un dono per poter mantenere in collegamento i degenti dei nosocomi trevigiani impossibilitati ad avere contatti con i loro cari per restare UNITI ANCHE SE DISTANTI”. La stessa Sezione A.N.A. vuole fare Omaggio anche di 500 colombe da distribuire ai dipendenti dei presidi trevigiani.

DOLCI, COLOMBE e BIBITE

Numerose colombe sono state donate anche da Paluani e Eurotrasporti. Delle ceste arrivano dal cuore dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Grazie anche alla donazione dei prodotti da parte delle aziende Bibanesi Da RE spa e della Dolcerie Veneziane di Casale sul Sile e gfrazie per le bibite da parte della San Benedetto e della Segafredo Zanetti. Donazione di cuore anche da parte della pasticceria Treviso con vari vassoi di pasticcini destinati al personale.

AUGURIO FIRMATO DAL MEGA DI ODERZO

I dipendenti del supermercato "Mega" di Oderzo hanno consegnato all'ospedale opitergino un mega uovo di Pasqua, oltre a delle colombe. Ad accompagnare la donazione una lettera solidale firmata da tutti loro.

IGIENIZZANTI

Grazie per la donazione della commerciale La Maga di Dosson di Casier.

Pulsa il cuore di Treviso Siamo Noi. Il Consorzio delle imprese trevigiane che sostiene le attività sportive della società Treviso Academy ha donato 10mila mascherine protettive al Comune di Treviso. Sono state consegnate al Gruppo comunale volontari della protezione civile. «Abbiamo colto la generosità di un’azienda consorziata che ha voluto che fosse il Consorzio a compiere la donazione – sottolinea Marco Pinzi, presidente di Consorzio Treviso Siamo Noi – Il nostro grazie all’azienda consorziata Hidis di Nervesa della Battaglia e grazie a tutte le realtà imprenditoriali della Marca che in queste settimane stanno dimostrando il loro grande cuore». La consegna è avvenuta oggi pomeriggio a Ca’ Sugana nelle mani del Sindaco di Treviso, Mario Conte.