Domenica fattorie didattiche aperte: ecco tutte le aziende trevigiane coinvolte

È in programma domenica 13 ottobre, la 17.a edizione della “Giornata aperta delle Fattorie Didattiche”, manifestazione promossa dalla Regione in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore, alla quale hanno aderito più di 170 aziende agricole e agrituristiche di tutto il Veneto. Ogni azienda propone uno specifico programma di attività, in base alla propria identità produttiva, territoriale e culturale, ma tutte sono idealmente unite dal filo conduttore dell’evento ispirato quest’anno al turismo lento, un’offerta di tipo esperienziale rivolta a bambini e adulti. Inoltre, a unire questi preziosi presidi del nostro mondo produttivo agricolo sono le sei “A”, la lettera iniziale dei percorsi formativi promossi nelle fattorie: agricoltura, ambiente, alimentazione, attività motoria, arte, amicizia.

In occasione della “Giornata aperta”, si svolgerà anche la seconda edizione del concorso “Agricoltura che avventura”, promosso nell’ambito delle attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, con laboratori creativi dedicati ai temi dell’agricoltura e della cultura rurale.

«Le fattorie didattiche -sottolinea l’assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner- svolgono un’importante azione di salvaguardia del patrimonio di tradizione, cultura e conoscenza del mondo rurale, ma anche su quello della sua efficace e corretta divulgazione. E se quest’ultima avviene prevalentemente in ambito scolastico, è apparso evidente nelle edizioni sin qui svolte di ‘Fattorie Aperte’ che questo ‘sapere’ attrae e coinvolge anche famiglie e adulti. Una manifestazione di successo, dunque, che premia la sensibilità e la passione dei nostri imprenditori agricoli che hanno scelto di far conoscere la loro esperienza di vita e di lavoro in una logica formativa ed educativa».

LE AZIENDE TREVIGIANE DA VISITARE

BIOFARM MARINA

Azienda agricola biologica

Borso del Grappa

www.biofarmmarina.com

Biofarm Marina

345 3880696

hirina@hotmail.it

IL BOSCO DI NOCE

Azienda agricola

Casier

Il BOSCO DI NOCE Fattoria Didattica

349 5823412

ilboscodinoce@libero.it

CA’ CORNIANI - CAMPOVERDE

Azienda agricola biologica - Agriturismo

Castelfranco Veneto

www.coopcampoverde.it

Cooperativa Campoverde

392 6276957

fattoriadidattica@coopcampoverde.it

CERLETTI

Azienda agricola - Istituto Enologico Statale

Conegliano

www.cerletti.gov.it

GB Cerletti

0438 61421

tvis00800e@istruzione.it

IL CODIBUGNOLO

Azienda agricola

Crespano del Grappa

www.ilcodibugnolo.it

Fattoria didattica "il Codibugnolo"

320 4772274

elenatorresan@yahoo.it

COLLE REGINA

Azienda agricola - Agriturismo

Farra di Soligo

www.colleregina.com

Fattoria Didattica Colle Regina

335 6279504

ornella.colleregina@gmail.com

VAKA MORA

Azienda agricola - Agriturismo

Istrana

www.vakamora.it

VAKA MORA

392 5581339

fighera.dairy@yahoo.it

AL VECIO MORARO

Azienda agricola - Agriturismo

Mogliano Veneto

Agriturismo & Fattoria Didattica Al Vecio Moraro

351 5201669

didatticaveciomoraro@gmail.com

CA' CORNIANI - MONFUMO

Azienda agricola biologica - Agriturismo

Monfumo

www.coopcacorniani.it

Agriturismo Ca' Corniani

392 6276957

fattoriadidattica@coopcacorniani.it

GENERAL FIORONE

Azienda agricola - Agriturismo

Caonada di Montebelluna

www.generalfiorone.com

Fattoria Didattica General Fiorone

333 8744936

info@generalfiorone.com

BOSCHETTO DI CAMPAGNA

Azienda agricola - Agriturismo

Paese

www.boschettodicampagna.com

Fattoria Didattica Boschetto Di Campagna

329 2538061

info@boschettodicampagna.com

I RIGAI

Azienda agricola

Pederobba

www.rigai.it

I Rigai - Fattoria Didattica e Scuola di Equitazione

320 0979931

info@rigai.it

LA FATTORIA DI GERONIMO

Azienda agricola

Ponzano Veneto

www.ilrifugiodigeronimo.it

333 3037366

martin.diana@libero.it

FATTORIA RIO SELVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CAGNIN ANNAMARIA

Azienda agricola biologica - Agriturismo

Fattoria sociale

Preganziol

www.fattoriarioselva.it

Rio Selva Bio Fattoria Didattica e Sociale

391 1656794

biofattoriarioselva@gmail.com

STORIONE DEL SILE

Azienda agricola

Quinto di Treviso

www.storionedelsile.com

storionedelsile.com

0422 379142

troticolturascristinasnc@virgilio.it

LEMIRE

Azienda agricola - Agriturismo

San Pietro di Feletto

www.lemire.it

Fattoria Didattica LEMIRE

340 3755431

info.lemire@gmail.com

BORGOLUCE - TENUTA DI COLLALTO

Azienda agricola - Agriturismo

Susegana

www.borgoluce.it

Borgoluce

0438 435287

didattica@borgoluce.it

TOPINAMBUR

Azienda agricola biologica - Fattoria sociale

Treviso

www.solidarietatv.altervista.org

Topinambur cooperativa agricola

342 5589322

topinambur@solidarietatv.org

LE NOGHERE

Azienda agricola

Villorba

www.lenoghere.it

Le Noghere- Fattoria

348 8023839

info@lenoghere.it

PANEGAI

Azienda agricola - Agriturismo

Vittorio Veneto

www.agricola-panegai.it

Azienda Agricola Panegai

0438 560780

info@agricola-panegai.it

APICOLTURA MARCON

Azienda apistica

Volpago del Montello

www.apicolturamarcon.it

Apicoltura Marcon

0423 870055

info@apicolturamarcon.it

BASEI

Azienda agricola - Agriturismo

Volpago del Montello

www.agriturismobasei.com

Agriturismo Basei

0423 22127

info@agriturismobasei.com

LO STRALISCO

Azienda agricola

Zero Branco

www.fattorialostralisco.com

Fattoria Didattica Lo stralisco

348 8157364

fattorialostralisco@gmail.com