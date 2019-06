In centro storico sbarca il negozio di ottica della catena Fielmann

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, ha inaugurtoa la sua quinta filiale in Veneto a Treviso, nel cuore pulsante della città, in piazza Indipendenza 11. La nuova apertura ha visto nascere un negozio moderno di 255 mq, con oltre 900 montature di design e grandi marchi internazionali. Con Treviso, il numero di filiali sale a 23. Nel corso del 2019 sono previste altre 3 nuove aperture. Fielmann arriverà anche in Toscana e aprirà un’ulteriore filiale emiliana.