Un albero monumentale per illuminare il Natale in piazza dei Signori

Una cerimonia spettacolare per illuminare d’incanto il Natale e trasmettere al mondo intero il calore e la solidarietà della comunità trevigiana. Domenica 8 dicembre, alle 17.00, in Piazza dei Signori si accenderà l’albero monumentale con una festa che andrà a toccare temi importanti e sentiti. Istituzioni, autorità, forze di primo soccorso e cittadini si riuniranno, infatti, intorno all’abete di 17 metri donato come da tradizione dal Comune di Brunico e addobbato da Coin – con il supporto di EDG Enzo De Gasperi e Hausbrandt – con oltre 100mila micro led, illuminate da energia da fonte rinnovabile grazie a Commie, e 750 addobbi oro e argento con tocchi di rosso. L’evento, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Treviso in collaborazione con Volksbank, si aprirà con i saluti del Sindaco di Treviso Mario Conte, dell’Assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti, del vicesindaco di Brunico Antonio Bovenzi, di Giorgio Rossi, Presidente di Coin, e dei campioni della Benetton Rugby.

Così come le altre iniziative del Natale Incantato 2019, anche l’annunciato e attesissimo show a sorpresa sarà un omaggio alle montagne venete e alle popolazioni bellunesi che potranno sentire così la vicinanza del popolo trevigiano a un anno dalla terribile tempesta che ha devastato interi boschi. A cura di Masters of Magic di Walter Rolfo - che ha rivoluzionato l’arte magica a livello internazionale con una nuova filosofia di spettacolo - lo show arricchirà la cerimonia di accensione di incanto e stupore. A seguire, fra musiche natalizie e un’esplosione di colori, come da tradizione si esibirà il coro DoReMissimi e Growin'Up singers diretti da Paola Pascolo. L’evento sarà filmato anche quest’anno da droni e telecamere, grazie alla collaborazione con Quanto Basta, che daranno poi vita al video ufficiale degli auguri di Natale della Città di Treviso al mondo. Tutta la cerimonia di accensione sarà trasmessa in diretta Facebook dai profili ufficiali del Comune di Treviso, di Coin e Quanto Basta, così da permettere a tutti di presenziare, pure virtualmente, alla festa.

Ma sarà l’intera giornata di domenica 8 dicembre, grazie al supporto di Wind 3, a riempirsi di magia. Gli artisti di Masters of Magic invaderanno Treviso con spettacoli di Eco Street Magic, trasformando Piazza dei Signori, Piazza San Vito e il Quartiere Latino in luoghi di magia e divertimento. Si esibiranno per grandi e piccini Raul Camaguey, campione di street magic in Spagna (Piazza dei Signori, ore 12.30 e 16.30; Piazza San Vito, ore 15.30; Piazza del Quartiere Latino, ore 11.30); Walter Maffei, finalista del campionato mondiale di magia (Piazza dei Signori, ore 12 e 15; Piazza San Vito ore 11; Piazza del Quartiere Latino, ore 16) e Mister Bang (Piazza dei Signori, ore 16; Piazza San Vito, ore 11.30; Piazza del Quartiere Latino, ore 12.30 e 15), mago fantasista, cartone animato in carne e ossa.

Prima della cerimonia (dalle 11 alle 16.30), sotto la Loggia dei Cavalieri nella sua veste “incantata”, si terranno invece le attese “lezioni” della Eco Magic School con maestri di magia che insegneranno ai bambini veri e propri giochi di prestigio con materiali di riciclo. «Ci prepariamo ad una cerimonia di accensione davvero “magica” per le emozioni che ci regaleranno non solo musica e spettacolo ma soprattutto il profondo messaggio di vicinanza e solidarietà che i trevigiani vogliono trasmettere ai nostri fratelli bellunesi», le parole del sindaco Mario Conte. «Non vedo l’ora arrivi domenica per vivere, per il secondo anno consecutivo, questo bellissimo e sentito momento di comunità con i cittadini e le istituzioni. Sono sicuro che in moltissimi vorranno condividere con noi questo momento di festa. E non mancheranno le sorprese con gli artisti maghi di Masters of Magic!».