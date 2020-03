Ecco il motore di ricerca per la spesa a domicilio locale

Il Sito DoveSpesa.it - La Tua Spesa Locale a Domicilio, nasce in un periodo storico di grande difficoltà per tutti e cerca di dare un supporto sia agli esercizi commerciali per la vendita di beni primari che ai cittadini. Il sito infatti è un punto di incontro tra i medio/piccoli negozi di quartiere o produttori agricoli della zona con le persone che, non potendosi muovere da casa, possono trovare i prodotti di prima necessità delle attività che fanno consegna a domicilio.

In DoveSpesa.it, online da pochi giorni, è possibile cercare una determinata categoria alimentare in uno specifico Comune, ad esempio “Macelleria a Treviso”. Inoltre è possibile consultare l’elenco dei Comuni (al momento 32 tra le province di Treviso, Venezia e Padova) e verificare tutte le attività di consegna a Domicilio della Zona. Ulteriore alternativa è quella di consultare tutte le 16 categorie presenti come Alimentari, Panifici, Ortofrutta, Panifici, Gastronomie etc. Una funzione molto utile è quella di poter segnalare ed inserire autonomamente una attività che consegna a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sito non ha nessun scopo di Lucro e nessun costo per le attività o per i cittadini che lo consultano ed è stato ideato e sviluppato da Roberto Cavasin (Consulente di Marketing a Treviso) per rendere più facile la ricerca delle informazioni che risultavano troppo frammentante e difficilmente reperibili. Già nei primi due giorni di messa online del Sito sono stati oltre 600 gli utenti che hanno visitato DoveSpesa.it, in continuo sviluppo grazie anche al contributo degli utenti che segnaleranno ulteriori attività a Domicilio per accrescere le aziende presenti. Le prenotazioni, le consegne ed i pagamenti, vengono gestiti direttamente dalle attività commerciali.