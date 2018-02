Treviso Urbs Picta, per scoprire tutta la bellezza della città affrescata

TREVISO Leggere la storia trevigiana attraverso decorazioni, affreschi ed antichi dipinti che ancora oggi rendono unica la città di Treviso. Questa l’imperdibile proposta del programma “Treviso Urbs Picta”, programma di visite guidate del centro storico di Treviso coordinato dall’ufficio turistico IAT e promosso dall’UNPLI provinciale in collaborazione con il Comune di Treviso.

Cinque le date a diposizione che, tra febbraio e marzo, porteranno i partecipanti in un suggestivo percorso alla scoperta della città dipinta, così come veniva chiamata Treviso fin dal Medioevo, quando divenne uso comune affrescare le pareti esterne delle abitazioni civili e militari. Un’opportunità unica per ammirare e vivere con uno sguardo nuovo le tante storie della città dipinte sui muri e raccontate nei numerosi affreschi risalenti all’epoca medioevale e rinascimentale. Ogni tour guidato avrà una durata di circa 2 ore, con una Guida Turistica autorizzata che farà conoscere i principali affreschi sugli edifici che rendono Treviso una città unica e preziosa.

Queste le prossime date e gli orari delle visite guidate: Sabato 17 febbraio 2018, ore 15.00; Domenica 25 febbraio 2018, ore 10.30; Sabato 3 marzo 2018, ore 15.00; Sabato 17 marzo 2018, ore 15.00; Sabato 31 marzo 2018, ore 15.00. La prenotazione è obbligatoria.

Costo di partecipazione: 6 € adulti, 4 € dai 6 ai 14 anni.

Pagamento in loco, al momento della partenza.

Info e prenotazioni:

IAT Treviso centro 0422547632 – info@turismotreviso.it

IAT Treviso aeroporto 0422263282 – iataeroporto@turismotreviso.it