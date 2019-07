Musica alla luna 2019, a villa Cappelletto di Vedelago ecco "Fly to the moon"

Mercoledì 3 luglio ore 21.15 all’Arena del giardino di Villa Cappelletto di VEDELAGO appuntamento con FLY ME TO THE MOON nell’ambito di MUSICA ALLA LUNA 2019, il nuovo progetto regionale organizzato dal Circuito Regionale Multidisciplinare Arteven per conto della Regione Veneto che, fino ai primi giorni di agosto, porta in tournée in tutte le province del Veneto tre prestigiose orchestre e formazioni musicali che si esibiranno in concerti con protagonista la Luna. Il Maestro Diego Basso dirige l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy. Volare fino alla luna, giocare tra le stelle sono le parole del brano Fammi volare fino alla luna popolarmente chiamato in inglese e meglio conosciuto come Fly me to the Moon. FLY ME TO THE MOON è anche il titolo di questo concerto che nelle notti estive, al chiaro di luna, ci farà sognare, afferrare per mano e innamorare, tra raffinati brani pop, swing, jazz. Il fascino e la bellezza della musica e della luna con brani eseguite dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso e interpretate dalle Voci dell’Art Voice Academy fanno parte di un progetto musicale che nasce 50 anni dopo una delle frasi più note della storia “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità” pronunciata da Neil Armstrong mettendo piede per la prima volta nel suolo lunare.

Biglietti Intero € 10 - ridotto € 8. Prevendita Online su vivaticket.it e relativi punti vendita. Vendita il giorno stesso un'ora prima del concerto. Sono passati ormai o solo cinquant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna. Era il luglio 1969 quando il mondo intero si emozionò assistendo alle immagini in diretta televisiva del primo passo fuori dalla Terra, grazie alla missione statunitense Apollo 11. Un evento incredibile vedere Neil Armstrong e Buzz Aldrin nella loro passeggiata lunare. Armstrong commentò l'evento come "un piccolo passo per l’uomo, un salto da gigante per l'umanità.

«La musica quale elemento di relazione tra il territorio e gli artisti con l’obiettivo di celebrare i cinquant’anni dall’allunaggio avvenuto nel 1969. Questo -dichiara Cristiano Corazzari Assessore alla Cultura e Spettacolo della Regione del Veneto- è un nuovo progetto organizzato dal nostro braccio operativo regionale. I concerti avranno come protagonista la luna, che tanti poeti e musicisti ha ispirato nel tempo. Abbiamo voluto portare la magia della musica in aree che spesso rischiano di rimanere fuori dai grandi tour, organizzando proprio lì opere d’arte fruibili solitamente nei grandi contesti. Ritengo che questa sia l’azione giusta di una Regione che ha a cuore il benessere di coloro che d’estate restano in città e presidiano il bene comune. I concerti, che toccheranno numerose città delle nostre province, sono tutti di grande qualità e non mancheranno di farvi passare delle belle serate in serenità. La Giunta Regionale e il mio assessorato sono impegnati a rendere fruibile la cultura dello spettacolo dal vivo a tutti i cittadini del Veneto. Con un occhio di riguardo verso chi, con grande forza e coraggio, vive nelle piccole e medie comunità che sono la grande risorsa di questo territorio».

La tournée di tre prestigiose orchestre e formazioni musicali che si esibiranno nei concerti di MUSICA ALLA LUNA 2019, il progetto Arteven per conto della Regione Veneto, farà tappa nel trevigiano a Castelfranco Veneto, Vedelago e Treviso, nel veronese a Legnago e Sommacampagna, nel vicentino Montecchio Maggiore e Vicenza, nel bellunese Alpago, nel veneziano Chioggia e San Donà di Piave, nel rodigino Lendinara e Porto Viro, nel padovano Montegrotto Terme e Padova. L’iniziativa porta la grande musica in luoghi centrali delle cittadine coinvolte, preferibilmente in siti ricchi di suggestione quali Castelli, Piazze, giardini di Ville e Palazzi, Logge, scalinate e arene di Teatri.