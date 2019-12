Una corsa da Venezia a Cortina per aiutare i bimbi ricoverati al Ca' Foncello

Dall'acqua di Piazza San Marco alla neve di Cortina: 160 chilometri attraverso il Veneto per aiutare i bambini ricoverati nei reparti di pediatria a San Donà di Piave (sua città natale) e a Treviso. Nicola Bottosso, ultramaratoneta veneto, il 27 dicembre partirà per una nuova avventura dal cuore del capoluogo veneto. Destinazione: la perla delle Dolomiti per quella che sembra già avere tutte le caratteristiche di una meravigliosa favola di Natale.

Durante il viaggio, che inizierà alle 9 di domani mattina, Bottosso cercherà di raccogliere il maggior numero possibile di fondi da destinare ai reparti di pediatria che aiutano ogni giorno i piccoli costretti a passare le festività natalizie in ospedale. Il programma del primo giorno di corsa vedrà un lungo passaggio attraverso i Comuni della Marca. Alle ore 13.15 è previsto l'arrivo all'ospedale Ca' Foncello dove l'atleta si fermerà alcune ore prima di ripartire alla volta di Cortina dopo aver portato il suo saluto al reparto di Pediatria. Tra le 17 e le 17.30 il passaggio a Conegliano per arrivare, alle 18, alla tappa finale della giornata: il JoyClub di San Vendemiano dove sarà organizzato un bel terzo tempo aperto a tutte le persone che vorranno dare il proprio sostegno all'iniziativa scambiando pareri con Bottosso in persona che il giorno dopo ripartirà alla volta di Longarone ed infine Cortina, la perla che chiuderà il suo lungo viaggio per aiutare i piccoli meno fortunati in queste festività natalizie.